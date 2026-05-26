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Jose MourinhoGetty Images
Jonas Rütten

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El caos le sale caro al Real Madrid: José Mourinho costará más de lo previsto

Primera División
Fichajes
Real Madrid
Benfica
J. Mourinho
Álvaro Arbeloa

Según varios medios, José Mourinho volverá al Real Madrid, pero su fichaje costará una fortuna al club.

Según «Bild» y la televisión portuguesa RTP, la cláusula de rescisión de Mourinho con el Benfica habría caducado. 

Según estas informaciones, el Real Madrid podría haber fichado a Mourinho por siete millones de euros, pero el plazo venció el martes. Ahora, el precio del técnico de 63 años ascendería a 14 millones de euros. En realidad, Mourinho tiene contrato con el Benfica hasta 2027.

  • En una rueda de prensa a mediados de mayo, el presidente Florentino Pérez criticó a la prensa, denunció una «campaña de desprestigio» contra el club y convocó nuevas elecciones. Por primera vez, Enrique Riquelme se presentó como candidato opositor.

    Según Bild, el fichaje de Mourinho, previsto para el lunes de Pentecostés, está en suspenso a la espera del resultado electoral. Pese a ello, en el Benfica dan por hecho que “The Special One” regresará este verano al banquillo madridista. 

    Su sucesor sería Marco Silva, que dirige el Fulham desde 2021 y llevó al equipo al undécimo puesto en la Premier la pasada temporada. El contrato de Silva con el club londinense vence este verano.

    Tras un paso poco exitoso por el Fenerbache, el técnico llegó al Benfica en septiembre pasado, donde no consiguió títulos pese a terminar invicto en Liga. El Porto se coronó campeón y eliminó a Mourinho en cuartos de final de la Copa; en Champions, el camino terminó en ronda intermedia, precisamente ante el Madrid.

    • Anuncios
  • FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-REAL MADRIDAFP

    El Real Madrid se hunde en el caos con Arbeloa

    A pesar de avanzar en la Champions ante “Mou” y el Benfica, la temporada blanca empezó mal. Las desavenencias con los jugadores clave costaron el puesto a Xabi Alonso tras pocos meses y la final de la Supercopa perdida contra el Barcelona en enero. El debut de su sucesor, Álvaro Arbeloa, fue un desastre días después.

    El equipo cayó en octavos de la Copa del Rey ante el Albacete, tropezó repetidamente en LaLiga y quedó lejos del Barcelona en la pelea por el título. En la Champions, fue eliminado en cuartos por el Bayern en abril. A partir de ahí, su destitución al final de la temporada fue inevitable. 

    En mayo se sumaron peleas entre jugadores, sobre todo entre Tchouameni y Valverde, y la incertidumbre sobre Mbappé añadió más presión. 

    Así pues, Mourinho tendrá mucho trabajo cuando regrese al banquillo del Real Madrid.