El campeón del Mundial Mario Götze renueva su contrato con el equipo de la Bundesliga

Götze seguirá vistiendo la camiseta del Eintracht de Fráncfort más allá de la temporada actual. Tal y como anunció oficialmente el miércoles el equipo, séptimo clasificado de la Bundesliga, el centrocampista de 33 años ha ampliado en dos años más su contrato, que inicialmente vencía este año. Esta decisión garantiza que el veterano continúe su andadura con las Águilas, que comenzó en 2022 tras su fichaje procedente del PSV.

«El Eintracht de Fráncfort significa mucho para mí. Llevo aquí casi cuatro años y lo he pasado muy bien hasta ahora. Mi familia y yo nos sentimos muy a gusto en Fráncfort», explicó Götze en el comunicado.

El maestro del centro del campo, que llevó a Alemania a su cuarto título mundial con su legendario gol en la final contra Argentina, reflexionó sobre el tiempo que le queda como profesional: «En la fase actual de mi carrera, influyen muchos factores; sé que una carrera futbolística es finita. Por eso valoro aún más cada momento en el campo y en el estadio. La alegría del fútbol y este club me convencieron para renovar mi contrato».