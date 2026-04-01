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El campeón del Mundial Mario Götze renueva su contrato con el equipo de la Bundesliga
Götze firma un nuevo contrato
Götze seguirá vistiendo la camiseta del Eintracht de Fráncfort más allá de la temporada actual. Tal y como anunció oficialmente el miércoles el equipo, séptimo clasificado de la Bundesliga, el centrocampista de 33 años ha ampliado en dos años más su contrato, que inicialmente vencía este año. Esta decisión garantiza que el veterano continúe su andadura con las Águilas, que comenzó en 2022 tras su fichaje procedente del PSV.
«El Eintracht de Fráncfort significa mucho para mí. Llevo aquí casi cuatro años y lo he pasado muy bien hasta ahora. Mi familia y yo nos sentimos muy a gusto en Fráncfort», explicó Götze en el comunicado.
El maestro del centro del campo, que llevó a Alemania a su cuarto título mundial con su legendario gol en la final contra Argentina, reflexionó sobre el tiempo que le queda como profesional: «En la fase actual de mi carrera, influyen muchos factores; sé que una carrera futbolística es finita. Por eso valoro aún más cada momento en el campo y en el estadio. La alegría del fútbol y este club me convencieron para renovar mi contrato».
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El campeón del Mundial se enfrenta a nuevos retos en un equipo de la Bundesliga
A pesar de la renovación de su contrato, las últimas semanas no han estado exentas de dificultades deportivas para Götze. Bajo la dirección del nuevo entrenador, Albert Riera, el veterano ha perdido recientemente su puesto fijo en el once inicial. Antes del parón internacional, durante la derrota por 2-1 ante el Mainz 05, el habilidoso mediapunta se vio sorprendentemente excluido por completo de la convocatoria para el partido. No obstante, la confianza entre el jugador y el club parece inquebrantable.
El propio Götze ve la fase actual como parte de un proceso y se mantiene desafiante. «Tenemos algunos retos que superar ahora mismo. Pero estamos preparados para afrontarlos», subrayó en relación con la situación deportiva del SGE. Aunque los puestos de la Liga de Campeones parecen fuera de alcance esta temporada, Götze ya tiene un gran objetivo firmemente en su punto de mira para los próximos años: «Y quién sabe qué es posible en un futuro próximo. Ganar la copa de nuevo, por ejemplo, es algo que me encantaría».
Krösche elogia el liderazgo de Götze
Para el director deportivo Markus Krösche, el valor del exjugador del Dortmund y del Bayern de Múnich es incuestionable. A pesar de su nuevo papel sobre el terreno de juego, Götze es un mentor indispensable dentro de la joven plantilla del Eintracht de Fráncfort. Hasta la fecha, ha disputado 148 partidos oficiales con el Eintracht, en los que ha marcado doce goles y ha dado 18 asistencias.
«Mario es un jugador muy importante y una personalidad igualmente importante para el equipo y el club», elogió Krösche a su jugador más experimentado. El responsable deportivo destacó que el impacto de Götze va mucho más allá del fútbol puro: «Ha vivido casi de todo en su carrera profesional, ha pasado por altibajos y, por lo tanto, ha adquirido una gran experiencia que ahora quiere compartir con los muchos jugadores jóvenes de nuestro club».
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De cara al partido contra el Colonia
La noticia de la renovación llega en un momento estratégicamente importante, ya que se avecina el duelo de la Bundesliga contra el Colonia el Domingo de Pascua. En la presente temporada, ha disputado 26 partidos entre la Bundesliga, la Liga de Campeones y la Copa DFB, aunque aún no ha visto puerta, habiendo dado dos asistencias en ese periodo.