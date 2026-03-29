El campeón de la Premier League del Leicester se ofrece a ayudar al club en su lucha por evitar el descenso a la League One

Albrighton ha revelado que él y varios de sus antiguos compañeros de equipo, con los que ganó títulos, están dispuestos a ayudar al Leicester en estos momentos de necesidad, aunque el club aún no se ha puesto en contacto con ellos. El exextremo, que disputó 313 partidos con el club y levantó tres trofeos importantes, se siente afligido por la situación actual de su antiguo club.

El jugador de 34 años expresó el deseo colectivo de las leyendas de 2016 de devolverle algo a la institución que hizo historia. «Todos decimos que si pudiéramos trabajar en cualquiera de nuestros antiguos clubes, elegiríamos el Leicester», declaró Albrighton al Daily Mail. «No todos crecimos siendo aficionados del Leicester, pero ahora somos grandes seguidores y solo queremos ayudar en todo lo posible. Por alguna razón, eso no se ha materializado».