El Al-Nassr afronta la recta final de la Liga Saudí Roshen bajo presión y con el Al-Hilal acechando en la cima.
A pocas jornadas del final, cualquier tropiezo puede costarles caro, así que cada partido es clave para definir al campeón.
El Al-Nassr afronta la recta final de la Liga Saudí Roshen bajo presión y con el Al-Hilal acechando en la cima.
A pocas jornadas del final, cualquier tropiezo puede costarles caro, así que cada partido es clave para definir al campeón.
El Al-Nasr lidera la Liga Roshen de Profesionales con 73 puntos tras ganar 2-0 al Al-Akhdoud en la 28.ª jornada.
Suma 78 goles a favor y solo 21 en contra.
El Al-Nassr aspira a recuperar el título de la Liga Saudí tras años sin ganarlo, aunque cerrará la temporada con seis partidos muy exigentes.
Arranca el miércoles 24 ante Al-Ittifaq (Jornada 29) y sigue el 28 de abril frente a Al-Ahli (Jornada 30).
Además, se rumorea que el árbitro del encuentro ante Al-Akhdoud ignoró la expulsión de Sadio Mané,
mientras que Ronaldo asegura: «La lucha con Al-Hilal y Al-Ahli continúa y estamos listos para la recta final».
En la jornada 31 visitará al Al-Qadisiyah el 2 de mayo, antes de recibir al Al-Hilal en el derbi de Riad.
Cerrando la liga el 13 de mayo ante Al-Shabab (jornada 33) y visitando a Damac el 21.
El Al-Nasr empezó la temporada con 10 victorias en la Liga Roshen y lideró la tabla con 30 puntos, tras ganar al Al-Akhdoud.
Sin embargo, encadenó cuatro partidos sin ganar: empate ante Al-Ittifaq (2-2) y derrotas contra Al-Ahli (2-3).
Después cayeron ante Al-Qadisiyah (1-2) y Al-Hilal (1-3), perdiendo 11 puntos y cediendo el liderato a Al-Hilal, ahora 7 puntos por encima.
Tras ganar 2-0 al Al-Akhdoud, le quedan 6 finales, cuatro de ellas contra equipos a los que ya pinchó en la ida.
Al-Hilal necesita ganar los cuatro partidos que le quedan —ante Al-Ittifaq, Al-Ahli, Al-Qadisiyah y Al-Hilal— para asegurar el título de la Liga Roshen sin depender de otros resultados.
Si se repite el resultado de la ida, el Al-Nassr perdería el título a favor del Al-Hilal o el Al-Ahli, pues el «Al-Raqi» quedaría tercero con 66 puntos.
Así, el portugués Jorge Jesús, técnico del Al-Nassr, asume una misión de alto riesgo: sentenciar el título a dos jornadas del final a costa del Al-Hilal en el derbi.