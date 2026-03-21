La Juventus está barajando una estrategia totalmente diferente para el próximo mercado de fichajes, en comparación con las últimas temporadas. La nueva (vieja) frontera se llama «parámetros cero». En parte por elección y en parte (en gran medida) por obligación, el club bianconero ya no puede permitirse gastar grandes sumas en futbolistas que luego no están a la altura. Los dos ejemplos más sonados de las últimas ventanas de fichajes son Teun Koopmeiners (61 millones) y Lois Openda (45 millones).





Por indicación directa de la propiedad, a partir de ahora habrá que evitar este tipo de operaciones. Solo se gastará en ocasiones especiales que puedan surgir en el mercado, relacionadas con estrellas de valor contrastado; se descartan las apuestas. De lo contrario, se apostará por los fichajes a coste cero, donde el riesgo de un fracaso queda amortizado tanto por el coste cero del traspaso como por la experiencia del jugador que se va a fichar.



