¡El BVB también lo sigue! Al parecer, el RB Leipzig ya contactó con la joven promesa de la Bundesliga

Asllani tiene contrato con el Hoffenheim hasta el 30 de junio de 2029, aunque puede marcharse este verano por una cláusula de 30 millones de euros.

Esto ha despertado el interés no solo del Leipzig, sino también de otros clubes de primer nivel. Desde hace tiempo se rumorea que el BVB está interesado en el jugador de 23 años, sobre todo tras el fichaje de Ole Book por los amarillos y negros. Ambos se conocen de su etapa juntos en el SV Elversberg, recién ascendido a la Bundesliga.

También el FC Barcelona, dirigido por el alemán Hansi Flick, ha mostrado interés, y su agente confirmó contactos recientes con el club catalán.