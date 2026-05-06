El BVB sigue la situación: ¿se convertirá el que fuera el «jugador de plantilla perfecto» del FC Bayern de Múnich en una ganga este verano?

Cuando Benjamin Pavard anunció el verano pasado su salida del Inter de Milán para fichar por el Olympique de Marsella en calidad de cedido, más de uno frunció el ceño. Dejar un club ambicioso con opciones de ganar la liga y llegar a la final de la Champions para fichar por uno que vive de sus recuerdos no parecía prometedor.

El propio Pavard justificó su fichaje, que L’Equipe calificó como «uno de los traspasos de verano más improbables» de la historia, por el «proyecto» que quería ayudar a construir en el Marsella. «Cuando Medhi (Benatia, director deportivo) me llamó, me entusiasmó de inmediato. Cuando supe del interés del Marsella, lo tuve claro: quería unirme a este ambicioso proyecto, con la Champions League. Pero también para jugar con ese entusiasmo en el Velódromo (el estadio del Marsella). Como futbolista, son emociones que hay que vivir», afirmó el defensa central.