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El Brighton se sitúa por delante del Chelsea en la pugna por fichar a un joven prometedor de la Bundesliga y a su hermano mayor, tras las conversaciones positivas mantenidas con la madre de ambos
El Brighton presenta una última oferta por el extremo del Colonia
Según Sport Bild, el Brighton está preparando una nueva oferta por El Mala. El club costero lleva nueve meses siguiendo de cerca a la familia y, tras el rechazo de sus ofertas anteriores, está dispuesto a presentar una propuesta de hasta 35 millones de euros, más bonificaciones por rendimiento, lo que supondría un traspaso récord para el Colonia. El equipo inglés tiene una clara ventaja, ya que es el único interesado en fichar tanto al extremo como a su hermano de 20 años, Malek. Además, la madre de los jugadores, Sabrina, que recientemente asumió su representación y creó una empresa de gestión de activos, ya ha dado luz verde a las negociaciones.
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Los grandes de la Premier League se suman a la pugna por el fichaje
El mercado de fichajes ha cobrado un nuevo impulso tras la ruptura de los hermanos con su anterior agente. Este cambio ha llevado a varios grandes clubes ingleses a ponerse en contacto con Tim Steidten, responsable de la planificación de la plantilla del Colonia, quien anteriormente trabajó en el West Ham. El Chelsea —que, según Sport Bild, se ha puesto en contacto con Steidten— y el Manchester City se encuentran entre los clubes de élite que siguen de cerca el rápido ascenso del joven, junto con el Bayern de Múnich, uno de los gigantes de la Bundesliga.
A pesar de la creciente presión, el director deportivo Thomas Kessler insiste en que el equipo alemán se mantiene totalmente tranquilo ante la situación. Tienen previsto aprovechar el actual parón internacional para ultimar una estrategia interna clara respecto a una posible venta y determinar su límite máximo de negociación.
Gestionar las expectativas en un contexto de valoraciones desmesuradas
El Colonia se encuentra en una sólida posición negociadora, tras haber vinculado a su valioso activo a un contrato a largo plazo que se extiende hasta 2030 y que, lo que es más importante, no incluye cláusula de rescisión. Cualquier club interesado deberá pagar íntegramente el precio de venta fijado. Kessler se refirió a las intensas especulaciones en torno a la estrategia del club y declaró: «Vinculamos deliberadamente a Said al club a largo plazo antes de que comenzara la temporada porque estamos convencidos de su desarrollo y tenemos un plan claro para él. Al mismo tiempo, formar parte de nuestro negocio implica gestionar asuntos relacionados con el mercado. Lo hacemos con seriedad y con la calma necesaria. Para nosotros, lo importante es que Said sea una parte fundamental de nuestro proyecto deportivo, y esperamos que continúe su trayectoria en el FC Colonia».
El entrenador se centra en el desarrollo sobre el terreno de juego
Aunque los 35 millones de euros del traspaso acaparan los titulares, el entrenador del Colonia, Lukas Kwasniok, sigue centrado en la formación futbolística de su joven promesa. El delantero ha disfrutado de una temporada productiva, marcando 10 goles a pesar de salir a menudo como suplente de impacto. Kwasniok destacó la importancia absoluta de la paciencia y explicó: «Al final, lo importante es siempre el jugador, cómo podemos integrar a Said El Mala en la estructura general y, al mismo tiempo, simplemente animarle y plantearle retos, porque es, sencillamente, un gran talento. Creo que lo hemos hecho bastante bien en el pasado. Esto es lo que veo en el campo de entrenamiento: que el chico está totalmente dispuesto a mejorar en muchos, muchos aspectos. Sería fatal que no quisiera, porque a los 19 años, lógicamente, no se es perfecto».