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El Brighton renueva a Fabian Hurzeler: el entrenador de los Seagulls firma una prolongación de contrato a largo plazo en plena lucha por un puesto europeo
Compromiso con el proyecto Hurzeler
Según Sky Sport, el Brighton ha negociado con éxito un nuevo contrato a largo plazo para Hurzeler, lo que refleja el compromiso del club con el proyecto del Amex Stadium. El acuerdo reconoce la estabilidad y la identidad táctica que el joven entrenador ha aportado al club.
Llegado en verano de 2024 tras brillar en el St. Pauli, el joven técnico suizo ya tenía contrato hasta 2027, pero la directiva ha querido reforzar su confianza con esta prórroga.
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Las negociaciones concluyeron rápidamente
A pesar del interés de otros grandes clubes europeos por el talento del Brighton —tanto dentro como fuera del campo—, el club ha actuado con rapidez para disipar cualquier duda. Hurzeler y el equipo de la Premier League ya han negociado todo, y se espera que la firma oficial llegue pronto para sellar el acuerdo.
La rapidez del acuerdo refleja el mutuo respeto. Hurzeler encuentra un entorno acorde a su estilo de juego progresista, y la directiva del Brighton lo ve como la figura ideal para mantener su estatus como uno de los clubes mejor gestionados de Inglaterra.
En busca de la clasificación para las competiciones europeas
La renovación de Hurzeler llega en un momento clave: el Brighton es octavo tras 35 jornadas y lucha por Europa.
Desde que reemplazó a Roberto De Zerbi, ha mantenido a los Seagulls en la parte alta de la tabla pese a la feroz competencia de la Premier League. Su habilidad para integrar jóvenes talentos con una filosofía táctica coherente define su etapa hasta ahora.
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El entrenador más joven de la Premier League
Con solo 33 años, Hurzeler es el entrenador titular más joven en la historia de la Premier League. Pasó de la segunda división alemana a la liga más vista del mundo con una transición fluida y gran madurez táctica.
Al atar a Hurzeler con un contrato más largo, el Brighton se protege de posibles pretendientes y le ofrece la plataforma para construir un legado duradero. Con el anuncio oficial inminente, la atención vuelve al terreno de juego, mientras los Seagulls buscan otra aventura europea.