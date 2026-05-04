El Brighton renueva a Fabian Hurzeler: el entrenador de los Seagulls firma una prolongación de contrato a largo plazo en plena lucha por un puesto europeo

Según Sky Sport, el Brighton ha negociado con éxito un nuevo contrato a largo plazo para Hurzeler, lo que refleja el compromiso del club con el proyecto del Amex Stadium. El acuerdo reconoce la estabilidad y la identidad táctica que el joven entrenador ha aportado al club.

Llegado en verano de 2024 tras brillar en el St. Pauli, el joven técnico suizo ya tenía contrato hasta 2027, pero la directiva ha querido reforzar su confianza con esta prórroga.