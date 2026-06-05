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1. FC Köln v SV Werder Bremen - BundesligaGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

El Brentford vio frustrado el fichaje de Said El Mala por 50 millones de euros, tras la decisión de la madre del jugador del Colonia de cancelar el acuerdo con el club de la Premier League

Fichajes
S. El Mala
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Bundesliga
Brentford
Premier League

El Brentford sufrió un duro revés en el mercado de fichajes: la operación por el extremo del Colonia Said El Mala, valorada en 50 millones de euros, se cayó en el último momento. Aunque ambos clubes habían acordado la cifra récord, la madre del jugador, su principal asesora, canceló el traspaso a Londres.

  • Las Bees se quedan sin la joven promesa

    Según Sky y Bild, el Brentford preparó una oferta récord de 45 millones de euros más 5 millones en variables y un porcentaje de futura venta por el delantero del Colonia, El Mala. Aunque el jugador aceptó, la operación fracasó porque su madre no dio el consentimiento a tiempo. El club londinense ofreció 45 millones de euros más 5 en variables y una futura cláusula de reventa. El jugador quería fichar, pero su madre no firmó a tiempo y la operación cayó.

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  • SAID EL MALA KÖLNGetty Images

    La jerarquía de Colonia, dispuesta a dialogar

    El equipo de la Bundesliga estaba dispuesto a aprobar esta salida histórica tras contactar formalmente con el club del oeste de Londres. Sobre las negociaciones iniciales, el director deportivo del Colonia, Thomas Kessler, afirmó: «Estamos en esa línea».

  • El equipo alemán se mantiene firme

    El acuerdo que no se concretó habría sido un récord financiero para el Colonia, superando los 30 millones de euros pagados por Anthony Modeste al Tianjin Quanjian en 2017.

    Con el apoyo del nuevo director de planificación, Tim Steidten, el club buscaba liquidez para su fichaje estival. Sin embargo, como El Mala tiene contrato hasta 2030 sin cláusula de rescisión, la directiva alemana se mantiene tranquila y no planea rebajar los 50 millones de euros que pide a otros pretendientes.

  • Said El MalaGetty

    El extremo sufre un revés en el ámbito internacional

    El Mala debe centrarse de nuevo en sus compromisos con el club tras quedarse fuera de la convocatoria de Alemania para el Mundial, ya que el seleccionador, Julian Nagelsmann, prefirió el contragolpe de Maximilian Beier.

    Al justificar su decisión, Nagelsmann afirmó: «Ha tenido una gran segunda vuelta, ha marcado muchos goles y encaja en el estilo del Colonia. Pero la pregunta era si estaba preparado para nuestro nivel ofensivo, ya que su mapa de calor muestra que suele quedarse cerca de su propia portería».

    El Colonia, que ya rechazó ofertas bajas, lo reintegrará sin problemas, a menos que otro club pague su elevada valoración.