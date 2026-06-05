El Brentford vio frustrado el fichaje de Said El Mala por 50 millones de euros, tras la decisión de la madre del jugador del Colonia de cancelar el acuerdo con el club de la Premier League

El Mala debe centrarse de nuevo en sus compromisos con el club tras quedarse fuera de la convocatoria de Alemania para el Mundial, ya que el seleccionador, Julian Nagelsmann, prefirió el contragolpe de Maximilian Beier.

Al justificar su decisión, Nagelsmann afirmó: «Ha tenido una gran segunda vuelta, ha marcado muchos goles y encaja en el estilo del Colonia. Pero la pregunta era si estaba preparado para nuestro nivel ofensivo, ya que su mapa de calor muestra que suele quedarse cerca de su propia portería».

El Colonia, que ya rechazó ofertas bajas, lo reintegrará sin problemas, a menos que otro club pague su elevada valoración.