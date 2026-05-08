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Yosua Arya

Traducido por

El Bournemouth confirma la suspensión de Alex Jiménez tras las acusaciones de mensajes inapropiados en las redes sociales

A. Jimenez
Bournemouth
Fulham vs Bournemouth
Premier League

El Bournemouth ha suspendido al defensa Alex Jiménez para el partido de la Premier League contra el Fulham tras aparecer en redes sociales presuntos mensajes con un menor. El club investiga el incidente y ha anunciado que el jugador no estará en la convocatoria.

  • Surgen acusaciones tras la exclusión de Jiménez de la plantilla del Bournemouth

    El Bournemouth retiró a Jiménez del partido contra el Fulham tras difundirse capturas en las que, supuestamente, se le veía chateando con una adolescente. Las imágenes, que circularon desde el viernes noche, parecerían mostrar al internacional sub-21 español intercambiando mensajes con la menor y luego enviando una selfie desde su coche con un pie de foto sugerente. El club actuó de inmediato: confirmó que el jugador de 21 años no viajará a Craven Cottage mientras se investiga el caso.

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  • Bournemouth v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    El Bournemouth confirma que se está llevando a cabo una investigación interna.

    El Bournemouth emitió un comunicado el sábado: el club conoce las publicaciones en redes sociales de su lateral derecho Alex Jimenez y ya investiga los hechos.

    En él se indica que el club es consciente de las publicaciones sobre el lateral derecho Alex Jiménez, entiende la gravedad del asunto y ya investiga. Como medida inmediata, Jiménez queda fuera de la convocatoria para el partido de mañana contra el Fulham en la Premier League, y el club no hará más comentarios por ahora.

  • La carrera europea del Bournemouth se ve afectada por una baja importante

    La lesión llega en un mal momento para el entrenador Andoni Iraola, en una temporada histórica para el club. Jiménez ha sido clave: ha jugado 32 partidos y marcó en la victoria 3-2 contra el Liverpool en enero. Sus actuaciones mantienen al Bournemouth luchando por una plaza europea por primera vez. Llegó cedido del AC Milan en septiembre con una obligación de compra de 15 millones de libras, cláusula que el Bournemouth activó a principios de año.

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    La investigación continúa, aunque el futuro sigue incierto.

    La investigación interna del Bournemouth definirá los siguientes pasos sobre la situación de Jiménez. Por ahora, el jugador sigue inactivo mientras el club analiza las acusaciones. Se formó en la cantera del Real Madrid y, al inicio de su carrera, atrajo el interés del Bayern de Múnich y el Chelsea.

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