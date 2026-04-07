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El Borussia Dortmund se prepara para la marcha de Nico Schlotterbeck, ya que el equipo de la Bundesliga tiene en el punto de mira al recién coronado campeón de la Copa Africana de Naciones como sustituto
El Dortmund señala a Boudlal como su principal objetivo
La directiva del Signal Iduna Park no quiere verse sorprendida por una posible fuga de talentos en el corazón de su defensa. Según informa Sky, el Borussia Dortmund ha puesto sus ojos en Abdelhamid Ait Boudlal, la joven promesa de 19 años que actualmente milita en el Rennes. El joven se ha convertido en un objetivo prioritario para el director deportivo Ole Book, en el marco de los planes del club para una nueva era en la zaga.
Ait Boudlal es un jugador en pleno ascenso, tras haber sido recientemente coronado campeón de la Copa Africana de Naciones tras una serie de circunstancias únicas que involucraron a Marruecos y una resolución judicial posterior al torneo. Formó parte de la plantilla, pero no llegó a jugar ningún partido, habiendo disputado hasta ahora solo un breve encuentro con la selección absoluta. Con contrato en Francia hasta 2028, el defensa es considerado uno de los talentos más prometedores de la Ligue 1, y el Dortmund está ansioso por adelantarse a otros grandes clubes europeos para ficharlo antes de que su valor se dispare aún más.
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La incertidumbre sobre Schlotterbeck obliga al BVB a tomar medidas
El principal motivo de esta actividad de fichajes es la creciente incertidumbre en torno a Schlotterbeck. El internacional alemán ha sido un pilar fundamental en el once titular del Dortmund, pero las prolongadas negociaciones sobre su contrato han dejado a la directiva del club en una situación complicada.
Según se informa, la falta de avances en las conversaciones ha frustrado a parte de la afición, que está cada vez más cansada de la interminable saga pública sobre el compromiso a largo plazo del defensa.
Dado que el futuro de Schlotterbeck está lejos de estar garantizado, el BVB debe actuar con decisión para evitar una crisis de plantilla. Aunque el club preferiría retener a un jugador de su calibre, la realidad del fútbol moderno dicta que debe haber un plan de contingencia preparado. Si Schlotterbeck decide buscar un nuevo reto fuera del Dortmund, la presión sobre el departamento de fichajes para conseguir un sustituto de alta calidad será inmensa.
Es necesaria una reforma de la defensa
La necesidad de contar con un jugador como Ait Boudlal se ve aún más acentuada por la previsible marcha de Sule. Se espera que el exjugador del Bayern de Múnich abandone el club durante el mercado de verano, lo que dejaría un enorme vacío en cuanto a experiencia y físico dentro de la plantilla.
Este doble golpe —la pérdida tanto de Sule como, potencialmente, de Schlotterbeck— significa que el director Book podría verse obligado a fichar a varios centrales para mantener la estabilidad. Aunque Ait Boudlal es el nombre que más suena actualmente, no es el único defensa en el punto de mira del Dortmund. El club sigue barajando varias opciones de alto nivel en toda Europa. Nombres como Marcos Senesi y Joane Gadou han sonado con frecuencia en los últimos meses, ya que los ojeadores del BVB están echando una amplia red para asegurarse de contar con la cobertura adecuada para la próxima temporada.
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Refuerzos ofensivos y cambios estratégicos
La remodelación del Dortmund este verano no se limita estrictamente a la línea defensiva. Según se informa, el club también busca renovar sus opciones en ataque, con el objetivo específico de volver a un sistema que aproveche a los extremos clásicos, de los de toda la vida. Se considera que la plantilla actual carece del perfil necesario para llevar a cabo esta visión táctica, lo que ha despertado el interés por jóvenes como Diego Moreira, del Estrasburgo. Se dice que Moreira, que tiene contrato hasta 2029, busca dar un paso adelante en su carrera y encaja en el perfil del dinámico extremo que busca el BVB.