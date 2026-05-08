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Adhe Makayasa

Traducido por

El Borussia Dortmund rescindió el contrato de un directivo, lo que deja al entrenador Niko Kovac sin un aliado en medio de los rumores que lo vinculan con el Tottenham

Borussia Dortmund
Bundesliga
N. Kovac
S. Kehl

El Borussia Dortmund ha rescindido de mutuo acuerdo el contrato de su director deportivo, Sebastian Kehl, con efecto inmediato. Esta decisión deja al entrenador Niko Kovac sin un aliado clave en la directiva, en plena reestructuración del club antes de su último partido en casa de la temporada.

  • El BVB y Kehl acuerdan una ruptura financiera definitiva

    Según Sky, Dortmund y Kehl acordaron rescindir “justa y limpiamente” su contrato, válido hasta 2027. Tras 24 años en el club como jugador y directivo, el 22 de marzo se acordó su salida. Le reemplaza como director deportivo Ole Book, en plena etapa de cambios en la dirección técnica.

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  • Sport-Club Freiburg v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    Indemnizaciones por despido y pagos finales

    Aunque Kehl no habló directamente sobre los detalles de las negociaciones, la prensa local reveló los términos financieros de su salida. Según Bild, el acuerdo incluía un salario pendiente de unos 2 millones de euros, por lo que Kehl recibirá un pago final de aproximadamente 1,5 millones. Este acuerdo le permite avanzar sin ataduras legales ni financieras mientras se prepara para la siguiente etapa de su carrera.

  • Despedida de un icono

    La despedida de Kehl pone fin a una era: como jugador ganó tres Bundesligas y el doblete nacional de 2012. Según Sky Sports Alemania, este viernes el Dortmund le rendirá homenaje en su último partido en casa ante el Eintracht de Fráncfort. Junto a Niklas Süle y Julian Brandt, Kehl se despedirá de la afición frente al Muro Amarillo.

  • KehlGetty Images

    Londres llama a Kehl

    Tras dejar el Dortmund, Kehl suena como candidato para un cargo directivo en el Tottenham este verano. El Dortmund, mientras tanto, apoyará a Kovac en la reconstrucción del equipo durante un verano de transición. Primero, el club afrontará al Fráncfort el viernes por la noche, buscando mantener el impulso antes de la clave ventana de fichajes bajo la nueva dirección de Book.

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