Aunque Kehl no habló directamente sobre los detalles de las negociaciones, la prensa local reveló los términos financieros de su salida. Según Bild, el acuerdo incluía un salario pendiente de unos 2 millones de euros, por lo que Kehl recibirá un pago final de aproximadamente 1,5 millones. Este acuerdo le permite avanzar sin ataduras legales ni financieras mientras se prepara para la siguiente etapa de su carrera.