El Borussia Dortmund rechaza el interés de la Premier League y Felix Nmecha firma un nuevo contrato

El Dortmund confirmó el miércoles que Nmecha ha firmado un nuevo contrato tras llegar a un acuerdo con los nuevos representantes del centrocampista, de la agencia inglesa The Talent Table.

El nuevo contrato le mantendrá en el club hasta 2030, lo que supone una prolongación de dos años con respecto a la fecha de vencimiento anterior, fijada en 2028. Esto representa una importante declaración de intenciones por parte de la jerarquía del BVB, incluido el director deportivo Sebastian Kehl. Como parte del acuerdo, se espera que Nmecha se incorpore a las filas de los jugadores mejor pagados del club.

Kehl declaró en el anuncio: «Después de algunos contratiempos con las lesiones al principio de su etapa aquí en Dortmund, Felix se ha convertido en una pieza muy importante de nuestro equipo. Su capacidad para cubrir terreno y superar a los rivales lo hace extremadamente valioso para nosotros en el centro del campo, y siempre encuentra soluciones creativas, incluso bajo presión. Aporta una calidad increíble al campo, tanto para nosotros como para la selección alemana. Estamos convencidos de que su curva de desarrollo seguirá al alza en el futuro».