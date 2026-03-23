El Borussia Dortmund ficha a un nuevo director deportivo tras su «excelente» labor tras la marcha de una leyenda del club

Book se hace cargo de una situación complicada, ya que el Dortmund llega al parón internacional de marzo a nueve puntos del líder de la Bundesliga, el Bayern de Múnich. Además, el equipo ha sufrido unas eliminaciones decepcionantes tanto de la Copa DFB como de la Liga de Campeones.

Este verano se avecina una importante renovación de la plantilla. El club ya ha confirmado que figuras consolidadas como Julian Brandt y Niklas Süle se marcharán cuando expiren sus contratos. Sin embargo, el nuevo director tendrá una base sobre la que construir, ya que Felix Nmecha, Luca Reggiani y el capitán Emre Can han firmado recientemente nuevos contratos para permanecer en el club la próxima temporada y más allá.