AFP
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El Borussia Dortmund desmiente la oferta del Fenerbahçe por Serhou Guirassy, mientras se revela la petición económica del gigante alemán por el delantero estrella
Ricken desmiente los rumores sobre su fichaje por el Fenerbahçe
El director del Dortmund, Ricken, ha desmentido los rumores que vinculaban al delantero Guirassy con un fichaje por el Fenerbaçe.
El club turco ha insistido en ficharlo, pero la directiva del Signal Iduna Park ignora el interés.
En declaraciones a WAZ, Ricken fue claro: «No tenemos oferta por Serhou ni intención de dejarlo marchar. Ha demostrado su valía en las dos últimas temporadas».
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El Dortmund pide una cantidad astronómica por su estrella
El club asegura que Guirassy no está en venta, pero se indica que el Dortmund solo negociará ante una oferta muy elevada. Según medios locales, el BVB solo consideraría conversaciones si la propuesta supera los 40 millones de euros, cifra que refleja su condición de uno de los mejores delanteros de Europa.
Además, su cláusula de rescisión no es válida para el Fenerbaçe, lo que refuerza la posición del club alemán para imponer sus condiciones y pedir un precio alto si alguien quiere negociar su fichaje.
Los grandes clubes turcos se lanzan a por Guirassy
El futuro de Guirassy ha generado revuelo por las disputas internas del Fenerbaçe. El candidato presidencial Aziz Yildirim anunció que ficharía al delantero del Dortmund si ganaba las elecciones, y algunos medios turcos aseguran que ya hay un acuerdo verbal.
Su rival, Hakan Safi, ha respondido con fuerza: «Queridos seguidores del F. C. Estambul, pronto anunciaremos fichajes. En la última semana de campaña veréis nuestra visión. Venimos a hacer campeón al F. C. Estambul», declaró a «Fanatik».
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El BVB solo considera ofertas excepcionales.
Safi reafirmó su interés y recordó que sigue al delantero desde hace tiempo. «Quien gane las elecciones fichará a Guirassy; si Dios quiere, seré yo», añadió, subrayando la presión del club turco.
Aunque el objetivo del Dortmund es retener a sus talentos, el director deportivo, Ole Book, admitió que el club debe ser pragmático con sus finanzas.
En rueda de prensa, Book afirmó: «Es muy importante para nosotros y no queremos desprendernos de él, pero si llega una oferta extraordinaria, la valoraremos».