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El Borussia Dortmund debe «fijar una fecha límite» para Nico Schlotterbeck, ya que el defensa estrella niega haber llegado a un acuerdo sobre su nuevo contrato
Matthaus exige claridad en el Signal Iduna Park
Matthaus cree que es hora de que el Dortmund fije una fecha límite para el futuro de Schlotterbeck. Desde hace meses, el BVB y el internacional alemán mantienen conversaciones sobre una posible renovación de contrato más allá de 2027, pero, tal y como han confirmado ambas partes esta semana, aún no se ha alcanzado ningún acuerdo. Esta demora ha suscitado la preocupación de que la incertidumbre pueda convertirse en una distracción.
El exganador del Balón de Oro espera que el nuevo director deportivo, Ole Book, que recientemente sustituyó a Sebastian Kehl, y el director general deportivo, Lars Ricken, tomen las riendas. Matthaus insiste en que la directiva debe ponerse en contacto con el defensa pronto para tomar una decisión definitiva en un sentido u otro, garantizando que el club pueda planificar a largo plazo sin que una nube de incertidumbre se cierne sobre la plantilla.
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Un cambio psicológico táctico
«Es hora de fijar una fecha límite. Schlotterbeck es importante, y no hay que presionarlo —Kehl lo gestionó muy bien desde el punto de vista psicológico—, pero ahora es el momento de tomar una decisión», declaró Matthäus a Sky. El comentarista sugiere que, si bien el enfoque anterior era necesario para que el jugador se sintiera cómodo, la evolución de la temporada exige una resolución más urgente.
El momento es especialmente delicado teniendo en cuenta el calendario internacional. Matthaus destacó la importancia del estado mental del defensa de cara a los grandes torneos y afirmó: «Será crucial para Schlotterbeck, y también para la selección nacional, que haya claridad antes del Mundial».
Nuevo equipo directivo en el departamento de deportes
Desde el punto de vista de Schlotterbeck, Matthaus comprende por qué el jugador podría mostrarse reticente a firmar una renovación. Tras la reciente reorganización del cuerpo técnico del Dortmund, es lógico que el jugador de 26 años quiera conocer la visión de los nuevos responsables principales. La transición de la era Kehl al dúo formado por Book y Ricken supone un cambio significativo en la dirección deportiva del club, tal y como ha señalado el propio Schlotterbeck. «Llevaba mucho tiempo negociando con Sebastian. Por desgracia, Sebastian ya no está con nosotros. Por supuesto, Ole ya me ha llamado. Por eso me sorprende mucho la noticia [de un acuerdo]», declaró esta semana.
Matthaus respondió: «Entiendo a Schlotterbeck, porque algo ha cambiado en Dortmund fuera del terreno de juego en el ámbito deportivo. Schlotterbeck quiere ver cuál es la postura de los responsables, Ole Book y Lars Ricken, con respecto a él. Espero que en las próximas dos semanas se reúnan varias veces para hablar del futuro».
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El ascenso de Schlotterbeck: de Friburgo a finalista de la Liga de Campeones
Schlotterbeck fichó por el Dortmund procedente del Friburgo en el verano de 2022 con un contrato de cinco años por un valor aproximado de 25 millones de euros y desempeñó un papel fundamental en la clasificación para la final de la Liga de Campeones de la temporada 2023-24. Esta temporada, el defensa ha disputado 30 partidos en todas las competiciones, en los que ha marcado cuatro goles, y su equipo ocupa actualmente el segundo puesto de la Bundesliga, a nueve puntos del líder, el Bayern de Múnich.