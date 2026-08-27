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El Birmingham no se precipitará para repetir el caso de Wayne Rooney, pero «examinará» la situación del banquillo mientras Tom Brady y la directiva del Birmingham apuntan a la Premier League
Rooney apenas duró 83 días en St Andrew's
Se esperaba que el Birmingham City, tras conquistar el título de League One con un estilo de récord, rindiera mejor la temporada pasada en la persecución de ese objetivo. Sin embargo, el Championship es una división notoriamente difícil de descifrar y el décimo puesto fue lo máximo que pudo lograr el equipo de Davies.
Se ha proclamado una gran ambición en las West Midlands, junto a un gasto considerable en el mercado de fichajes, y el regreso a la máxima categoría tras 16 años de ausencia sigue siendo el objetivo final para todas las partes implicadas.
Davies, que recogió el testigo dejado por la leyenda del Manchester United Rooney tras sus olvidables 83 días al mando, es el hombre encargado de cumplir con las expectativas. Recibió algunas críticas en 2025-26, pero no se está planeando ningún cambio inmediato.
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¿Está Davies amenazado por un nombre más grande?
Bruce, hablando en asociación con Free Bets, sede de los mejores sitios de apuestas del Reino Unido, dijo a GOAL cuando se le preguntó por la posición de Davies y la amenaza de que en algún momento se busque a un ganador más contrastado: «Lo ha hecho fantásticamente bien.
«Es un club en el que estuve casi una década, jugando un par de años, y seis o siete años como entrenador, así que siempre es uno al que sigo de cerca. Chris ha hecho un trabajo fabuloso, y sí, por supuesto, ahora con estos nuevos propietarios y sus ambiciones y bla, bla, bla, pero mira, los ha ascendido. El año pasado, los mantuvo estables en la categoría.
«Han tenido un resultado decepcionante el martes [una derrota por 6-1 ante el Brentford], pero es una competición de copa, y sí, creo que lo analizarán, y creo que progresarán, y creo que le darán a Chris el tiempo que merece de sobra».
Brady se enfrenta a Reynolds y Mac
En su objetivo de llegar a la Premier League, el Birmingham se ha encontrado persiguiendo el mismo sueño que el Wrexham. Los Red Dragons también tienen caras famosas en su directiva, en la figura de los actores de Hollywood Ryan Reynolds y Rob Mac, y en ocasiones han protagonizado una rivalidad amistosa con la leyenda de la NFL Brady.
Bruce añadió, cuando le preguntaron si esa «rivalidad» ha aportado un elemento extra de diversión a las carreras por el ascenso: «Absolutamente. Pero demuestra lo bueno que es para el Wrexham y para el Birmingham lo que han hecho ambos grupos de propietarios.
«Si eres seguidor del Birmingham o eres seguidor del Wrexham, y ves a los propietarios y el afán que tienen por triunfar en lo que están haciendo con el club de fútbol, solo puede ser algo bueno, porque no olvidemos que todo sigue girando en torno a los aficionados. Siempre será así, y si tienes propietarios realmente, realmente buenos como esos, que sienten pasión por el club e invierten de la manera en que lo están haciendo, entonces es ilusionante para ambos clubes».
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Calendario del Birmingham 2026-27: el Wrexham, siguiente rival
Birmingham y Wrexham han comenzado sus respectivas campañas en el Championship con dos empates consecutivos. Ambos están deseando sumar una victoria cuanto antes y se verán las caras en el Racecourse Ground el viernes.
Davies dirigirá al equipo en el vestuario visitante, ya que su etapa alcanza los 115 partidos, y sabe que tiene que meter al Birmingham entre los ocho primeros, con el panorama del play-off ampliado, para disfrutar de continuidad en lo que es su primer cargo como entrenador principal.
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