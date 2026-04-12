El Birmingham City de Tom Brady venció al Wrexham en el último «derbi de Hollywood», un golpe duro para las aspiraciones de ascenso a la Premier League de Ryan Reynolds y Rob Mac

El entrenador del Birmingham, Chris Davies, afrontaba una situación delicada tras una racha de malos resultados, pero no dudó en elogiar a sus jugadores tras ganar este partido de gran repercusión. «Me ha encantado ver jugar al equipo hoy; creo que hemos estado excelentes durante todo el partido», declaró Davies a los periodistas. «Que el rival no haya disparado ni una sola vez a puerta y nosotros hayamos tenido tantas ocasiones lo dice todo, en mi opinión. Me gusta cómo hemos jugado, buscando el ataque en lugar de limitar a dar vueltas al balón». La victoria les aupa al puesto 15 de la tabla de la Championship, lo que le da a Brady muchos motivos para celebrar.