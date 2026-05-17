El Benfica termina la temporada invicto, pero el equipo de José Mourinho acaba tercero en la clasificación

El Benfica cerró su campaña en la Primeira Liga al vencer 3-1 al Estoril, terminando invicto con 23 victorias y 11 empates. Aun así, el título se le escapó.

Con 80 puntos, marca que suele bastar para el título, el equipo terminó a ocho del campeón, el Oporto, y a dos del Sporting, segundo tras ganar al Gil Vicente. Así, el Benfica jugará la Europa League por primera vez desde la temporada 2009-10.