El Benfica condena la «campaña de difamación» contra Gianluca Prestianni tras el enfrentamiento con Vinicius Junior y respalda la afirmación del extremo de que no insultó racialmente a la estrella del Real Madrid

El Benfica ha afirmado que Gianluca Prestianni es víctima de una «campaña de difamación» y ha respaldado la afirmación del extremo de que no profirió insultos racistas contra Vinicius Junior en el partido de la Liga de Campeones disputado el martes por la noche contra el Real Madrid. Vinicius alegó que Prestianni le dirigió un insulto racista después de que la estrella del Real Madrid celebrara el primer gol en el partido de ida de la eliminatoria de la fase final.

  • El Benfica emite un comunicado oficial

    El Benfica declaró en un comunicado oficial publicado en su página web: «El Sport Lisboa e Benfica considera con un espíritu de total colaboración, transparencia, apertura y claridad las medidas anunciadas hoy por la UEFA, tras el supuesto caso de racismo ocurrido en el partido contra el Real Madrid. El club reafirma, de forma clara e inequívoca, su compromiso histórico e inquebrantable con la defensa de los valores de igualdad, respeto e inclusión, que se alinean con los valores fundamentales de su fundación y que tienen a Eusébio como su mayor símbolo. El Sport Lisboa e Benfica reitera que apoya y cree plenamente en la versión presentada por el jugador Gianluca Prestianni, cuya conducta al servicio del club siempre se ha guiado por el respeto a los adversarios, las instituciones y los principios que definen la identidad del Benfica. El club lamenta la campaña de difamación a la que ha sido sometido el jugador».

    Más información próximamente.

