El Benfica condena la «campaña de difamación» contra Gianluca Prestianni tras el enfrentamiento con Vinicius Junior y respalda la afirmación del extremo de que no insultó racialmente a la estrella del Real Madrid

El Benfica declaró en un comunicado oficial publicado en su página web: «El Sport Lisboa e Benfica considera con un espíritu de total colaboración, transparencia, apertura y claridad las medidas anunciadas hoy por la UEFA, tras el supuesto caso de racismo ocurrido en el partido contra el Real Madrid. El club reafirma, de forma clara e inequívoca, su compromiso histórico e inquebrantable con la defensa de los valores de igualdad, respeto e inclusión, que se alinean con los valores fundamentales de su fundación y que tienen a Eusébio como su mayor símbolo. El Sport Lisboa e Benfica reitera que apoya y cree plenamente en la versión presentada por el jugador Gianluca Prestianni, cuya conducta al servicio del club siempre se ha guiado por el respeto a los adversarios, las instituciones y los principios que definen la identidad del Benfica. El club lamenta la campaña de difamación a la que ha sido sometido el jugador».

Más información próximamente.