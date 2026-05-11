El Bayern de Múnich teme por el estado anímico de Alphonso Davies tras una grave lesión que amenaza su participación en el Mundial

El internacional canadiense sufrió una grave lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo durante la eliminación del Bayern en las semifinales de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain. El posible desgarro le margina lo que queda de temporada con el gigante alemán y pone en riesgo su participación en el Mundial de este verano.

El director deportivo del Bayern, Christoph Freund, reconoció su decepción tras la victoria 1-0 contra el Wolfsburgo. «Es muy amargo, sobre todo para él y, por supuesto, también para nosotros», declaró Freund a Bild. «Se recuperó bien de su grave lesión de rodilla, pero las lesiones musculares no han dejado de frenarle. Nunca llegó a coger el ritmo. Duele, por supuesto, y también es una fase mentalmente difícil para él en este momento. Pero todos le apoyaremos lo mejor posible y esperamos que vuelva en buenas condiciones».