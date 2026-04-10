El Bayern de Múnich sufre un revés por las lesiones: la joven promesa Lennart Karl estará de baja varias semanas

La lesión de Karl llega en un momento especialmente desafortunado para el Bayern, con un partido decisivo de la Liga de Campeones a la vuelta de la esquina. Se prevé que el joven se pierda el partido de vuelta de los cuartos de final contra el Real Madrid el próximo miércoles.

A pesar de su juventud, Karl ya ha marcado cuatro goles y dado dos asistencias en siete partidos de la Liga de Campeones. También se notará su ausencia en la Bundesliga, donde ha participado en 10 goles en 24 encuentros, incluido el tanto de la victoria sobre el Friburgo en el 3-2.