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El Bayern de Múnich sufre un revés de última hora por una lesión, ya que el centrocampista queda descartado apenas una hora antes del partido contra el Real Madrid
Un revés de última hora para Bischof
El Bayern confirmó el miércoles por la tarde que Bischof sufre un pequeño desgarro en la pantorrilla izquierda, según el parte médico del club. El joven de 20 años se pierde así el crucial partido europeo y aún no hay fecha para su regreso.
Aunque llega en un mal momento, los aficionados del Bayern pueden respirar aliviados: Bischof es el único lesionado de la plantilla. Con Lennart Karl, que sufre la misma lesión, y Sven Ulreich, recuperándose de un problema más serio en el aductor, Bischof es el único otro ausente. Así, Kompany mantiene casi toda la plantilla mientras busca las semifinales.
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Kompany se mantiene firme
A pesar de la duda sobre Bischof, Kompany mantiene la misma táctica para recibir al campeón español. Para proteger la portería de Manuel Neuer, el técnico belga coloca una defensa de cuatro con Josip Stanisic y Konrad Laimer en los laterales. En el centro de la zaga, Jonathan Tah y Dayot Upamecano intentarán frenar el ataque estelar del Real Madrid.
En el medio, Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic vuelven a formar la pareja de contención. Arriba, Michael Olise, Serge Gnabry y Luis Díaz apoyan a Harry Kane, referente en ataque.
Cabe destacar que Kompany repite el mismo once que venció 2-1 en el Santiago Bernabéu la semana pasada.
Arbeloa introduce cambios
A diferencia de la estabilidad del banquillo del Bayern, el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha decidido cambiar su alineación para el partido de vuelta. Ha realizado cuatro modificaciones respecto al equipo que jugó en la capital española. Ferland Mendy regresa como lateral izquierdo en lugar de Álvaro Carreras, superado por Michael Olise en la ida.
En defensa, Éder Militão reemplaza a Dean Huijsen y se asocia con Antonio Rüdiger. En el medio, salen Tchouameni y Pitarch, y entran Bellingham —que brilló como suplente en la ida— y Brahim. Este movimiento podría situar a Valverde en una posición más central.
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Hay mucho en juego en el Allianz
A pesar de los ajustes tácticos en otras zonas del campo, la principal amenaza goleadora del Real Madrid para el partido en Múnich sigue siendo la misma. Arbeloa confía en la explosiva pareja formada por Kylian Mbappé y Vinicius Junior para marcar los goles necesarios para ganar al equipo de la Bundesliga. El dúo buscará aprovechar cualquier signo de cansancio o descuido en la zaga del Bayern en lo que promete ser una tensa velada de fútbol europeo.