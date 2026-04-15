El Bayern confirmó el miércoles por la tarde que Bischof sufre un pequeño desgarro en la pantorrilla izquierda, según el parte médico del club. El joven de 20 años se pierde así el crucial partido europeo y aún no hay fecha para su regreso.

Aunque llega en un mal momento, los aficionados del Bayern pueden respirar aliviados: Bischof es el único lesionado de la plantilla. Con Lennart Karl, que sufre la misma lesión, y Sven Ulreich, recuperándose de un problema más serio en el aductor, Bischof es el único otro ausente. Así, Kompany mantiene casi toda la plantilla mientras busca las semifinales.



