El Bayern de Múnich sigue a un jugador que también interesa al Manchester City y al Barcelona, mientras Vincent Kompany busca fichar un nuevo lateral derecho

No es la primera vez que se vincula al exjugador del PSV con el Bayern; el club alemán lo ha seguido en varias ventanas de fichajes. Una lesión de tobillo a finales de 2025 lo mantuvo tres meses inactivo, pero en febrero recuperó su lugar en el once. No obstante, sus últimas actuaciones confirman su plena forma física, mientras el Inter mantiene su dominio en la Serie A por delante del Nápoles.