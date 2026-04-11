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Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

El Bayern de Múnich se suma a la pugna... El futuro del «sucesor de Salah» tiene en vilo a los grandes

Fichajes
A. Gordon
Newcastle
Arsenal
Liverpool
Bayern Múnich
M. Salah
Inglaterra
Alemania
Egipto

¡100 millones de euros sobre la mesa!

Anthony Gordon, extremo del Newcastle United, podría protagonizar el mercado de verano. Varios grandes clubes europeos siguen de cerca al internacional inglés.

El internacional inglés ha mejorado mucho en las últimas temporadas y ya es clave en el ataque de los ‘magpies’ gracias a su velocidad, desborde y goles.

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    El Bayern de Múnich entra con fuerza en la carrera

    La competencia por ficharlo crece: el interés ya no está limitado a la Premier League, sino que ahora alcanza a los grandes de Europa.

    El Bayern de Múnich ya contactó a sus agentes, mostrando su interés en fichar al extremo de 25 años, según CaughtOffside.

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    Las presiones económicas podrían hacer que el Newcastle cambie de postura

    El Newcastle, presionado por problemas económicos, podría vender a algunas de sus estrellas si llegan ofertas atractivas. El futuro de Gordon podría cambiar pronto.

    El interés del Bayern de Múnich demuestra su prestigio fuera de Inglaterra, ya que el campeón de la Bundesliga suele fichar y pulir a grandes extremos.

    Algunos aficionados comparan su posible salida con los éxitos de jugadores que ya dieron el paso, como Michael Olise, quien brilló tras aceptar un nuevo reto.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-NEWCASTLEAFP

    Las cifras confirman el progreso

    Además, jugar con regularidad en las principales competiciones europeas, sobre todo en la Liga de Campeones, resulta muy atractivo para los jugadores en esta etapa de su carrera, cuando alcanzan su mejor nivel.

    Esta temporada ha marcado 17 goles con el Newcastle en todas las competiciones, lo que muestra su evolución ofensiva, además de su aportación defensiva y su presión adelantada, cualidades clave en un extremo moderno.

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    Un encarnizado enfrentamiento inglés

    En Inglaterra destaca el interés del Arsenal, que sigue de cerca al jugador porque creen que encaja en el estilo de Mikel Arteta, conocido por potenciar el talento ofensivo.

    También suena para el Liverpool, que busca extremos dinámicos capaces de presionar alto, cualidades que encajan con el estilo de los ‘Reds’.

    Buscan ficharlo para reemplazar a Mohamed Salah, quien dejará el club en 2026 tras nueve años en Anfield.

    Newcastle quiere conservarlo, pero podría ceder ante una oferta cercana a los 100 millones de euros, valor que duplicaría su cotización actual.