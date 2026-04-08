El Bayern de Múnich reconoce «una enorme deuda de gratitud» con Vincent Kompany, y su director general elogia a Manuel Neuer como el «factor X» de la victoria contra el Real Madrid

Tras la ajustada victoria en España, la directiva del Bayern elogió la preparación táctica de su entrenador. Durante la cena posterior, Dreesen destacó el papel de Kompany en el triunfo y subrayó la confianza creciente en el técnico, que superó uno de los duelos más difíciles de Europa.

«Vincent, todos te debemos un enorme agradecimiento. Has preparado al equipo a la perfección para el rival, el partido y este estadio», afirmó Dreesen. Luego añadió: «Habéis realizado una actuación fantástica. Ha sido una gran actuación de equipo».

El triunfo acerca al Bayern a las semifinales, donde podría cruzarse con el París Saint-Germain o el Liverpool.



