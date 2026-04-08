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El Bayern de Múnich reconoce «una enorme deuda de gratitud» con Vincent Kompany, y su director general elogia a Manuel Neuer como el «factor X» de la victoria contra el Real Madrid
La magistral actuación de Kompany se gana los elogios de la directiva
Tras la ajustada victoria en España, la directiva del Bayern elogió la preparación táctica de su entrenador. Durante la cena posterior, Dreesen destacó el papel de Kompany en el triunfo y subrayó la confianza creciente en el técnico, que superó uno de los duelos más difíciles de Europa.
«Vincent, todos te debemos un enorme agradecimiento. Has preparado al equipo a la perfección para el rival, el partido y este estadio», afirmó Dreesen. Luego añadió: «Habéis realizado una actuación fantástica. Ha sido una gran actuación de equipo».
El triunfo acerca al Bayern a las semifinales, donde podría cruzarse con el París Saint-Germain o el Liverpool.
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Neuer sigue siendo el factor X de talla mundial
Aunque Kompany se llevó los laureles tácticos, la actuación de Neuer bajo los palos acaparó los comentarios tras el partido. A sus 40 años, el veterano portero demostró que sigue en la élite con varias intervenciones cruciales que mantuvieron la ventaja del Bayern y le valieron el premio al mejor del partido. Su capacidad para frustrar el ataque estelar del Real Madrid marcó la diferencia durante los noventa minutos.
Dreesen elogió al capitán: «Hoy tuvimos algo que el Real no tuvo: nuestro factor X, nuestro portero de 40 años. Manuel, hoy has estado extraordinario», dijo el director general.
A pesar de alguna salida imprecisa, Neuer transmitió seguridad en su área y frustró las intentonas de Mbappé y Vinicius.
Superar los fantasmas del Bernabéu
Ganar en Madrid es una hazaña para el Bayern, que suele sufrir en el Bernabéu. El ambiente hostil y la calidad de Mbappé y Vinicius complicaban las cosas, pero la táctica de Kompany le dio al equipo alemán largos ratos de dominio. Los goles de Luis Díaz y Harry Kane otorgaron la ventaja necesaria para lograr un resultado histórico.
El partido fue intenso: el Madrid apretó al final tras el recorte de Mbappé, pero la disciplina alemana aguantó. Este triunfo rompe una racha negativa y supone la primera victoria de los alemanes en 14 años ante los 15 veces campeones.
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El trabajo solo está a medio hacer
A pesar de las celebraciones y los elogios de la directiva, Dreesen recordó a su cuerpo técnico y a sus jugadores que la eliminatoria aún no ha terminado. Ganar el partido de ida fuera de casa es una gran ventaja, pero el encuentro de vuelta en el Allianz Arena exigirá la misma concentración si quieren alcanzar las semifinales.