Los rumores sobre el traspaso coinciden con la reelección de Pérez, quien, como es habitual, suele celebrarlo con fichajes estrella. En su discurso de victoria, Pérez dijo a los socios: «Sigo aquí. Los socios me conocen. Estoy aquí para defender al Real Madrid. Seguiremos trabajando para que el club siga ganando títulos».

Sin embargo, el presidente honorario Uli Hoeness ya aclaró: «¿Vender a Michael Olise por 200 millones de euros? No se va a vender. Jugamos para nuestros aficionados. Tenemos 430 000 socios y millones de seguidores en todo el mundo; no les sirve de mucho tener 200 millones en el banco si por eso jugamos peor cada sábado».