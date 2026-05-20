Según Sport1, fuente fiable, Josko Gvardiol quiere dejar el Manchester City y fichar por el Bayern. El defensa, de 24 años y gran admirador del club alemán, ya despertó su interés antes de pasar del RB Leipzig al City en 2023.
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El Bayern de Múnich quiere fichar a un jugador del Manchester City con una gran oferta económica
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Sin embargo, varios obstáculos dificultan este fichaje. La defensa del Bayern ya cuenta con Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Josip Stanisic.
Aunque Hiroki Ito y Min-Jae Kim podrían salir en verano, el Rekordmeister prioriza un lateral derecho y un extremo izquierdo. Idealmente, busca un jugador ofensivo que pueda suplir a Harry Kane o competir con Luis Díaz.
Por eso, Anthony Gordon (Newcastle United) es el objetivo principal, mientras que Charles De Ketelaere (Atalanta) aparece como alternativa. Para el lateral derecho, desde hace meses se menciona a Givairo Read (Feyenoord).
Todos estos fichajes son caros, así que parece poco probable que el Bayern se esfuerce por Gvardiol. El defensa de 24 años pasó en 2023 del Leipzig al Manchester por 90 millones de euros y tiene contrato hasta 2028; Transfermarkt lo valora en 70 millones. En el City, bajo Pep Guardiola, se hizo titular y ya juega también como lateral izquierdo.
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Su polivalencia y su condición de zurdo lo vuelven a poner en el radar del Bayern, donde crecen las dudas sobre Alphonso Davies. Desde la rotura de ligamentos cruzados y el daño en el cartílago que sufrió en marzo de 2025, el canadiense no ha recuperado su mejor nivel. Hace poco sufrió su tercera lesión muscular en tres meses y teme perderse el Mundial que se celebra en su país. Como alternativa, el Bayern ya mira a Nathaniel Brown, del Eintracht de Fráncfort.
Gvardiol tampoco ha tenido una buena temporada: en enero se fracturó la tibia y regresó apenas en mayo, justo a tiempo para el Mundial. Pese a la lesión, entró en la lista de 26 de Croacia y probablemente será titular.
Con Guardiola fue titular cuando estaba en forma, pero la llegada de Enzo Maresca en verano podría cambiar su situación.