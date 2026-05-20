El Bayern de Múnich quiere fichar a un jugador del Manchester City con una gran oferta económica

Sin embargo, varios obstáculos dificultan este fichaje. La defensa del Bayern ya cuenta con Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Josip Stanisic.

Aunque Hiroki Ito y Min-Jae Kim podrían salir en verano, el Rekordmeister prioriza un lateral derecho y un extremo izquierdo. Idealmente, busca un jugador ofensivo que pueda suplir a Harry Kane o competir con Luis Díaz.

Por eso, Anthony Gordon (Newcastle United) es el objetivo principal, mientras que Charles De Ketelaere (Atalanta) aparece como alternativa. Para el lateral derecho, desde hace meses se menciona a Givairo Read (Feyenoord).

Todos estos fichajes son caros, así que parece poco probable que el Bayern se esfuerce por Gvardiol. El defensa de 24 años pasó en 2023 del Leipzig al Manchester por 90 millones de euros y tiene contrato hasta 2028; Transfermarkt lo valora en 70 millones. En el City, bajo Pep Guardiola, se hizo titular y ya juega también como lateral izquierdo.