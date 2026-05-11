El Bayern de Múnich podría despedir a su responsable de fichajes por ser demasiado blando con los agentes y dañar la reputación del club

En el Bayern, la temporada deportiva da paso a maniobras políticas. Este lunes, el consejo de supervisión que preside Herbert Hainer se reunirá para evaluar a la junta directiva. El foco está en Eberl, cuyo contrato —junto con los del director general Jan-Christian Dreesen y el director deportivo Christoph Freund— vence en 2027. Las renovaciones de Dreesen y Freund se ven como una mera formalidad, pero Eberl debe ganar la confianza del consejo.

Según Sport1, varios directivos están decepcionados con sus métodos: creen que se deja influir demasiado por los agentes y que su postura blanda contrasta con la firmeza habitual del club en el mercado. Esa supuesta debilidad habría llevado a renovaciones costosas y, para algunos, habría dañado la imagen global del Bayern.