Getty Images Sport
Traducido por
El Bayern de Múnich podría despedir a su responsable de fichajes por ser demasiado blando con los agentes y dañar la reputación del club
Un consejo de administración vigilante
En el Bayern, la temporada deportiva da paso a maniobras políticas. Este lunes, el consejo de supervisión que preside Herbert Hainer se reunirá para evaluar a la junta directiva. El foco está en Eberl, cuyo contrato —junto con los del director general Jan-Christian Dreesen y el director deportivo Christoph Freund— vence en 2027. Las renovaciones de Dreesen y Freund se ven como una mera formalidad, pero Eberl debe ganar la confianza del consejo.
Según Sport1, varios directivos están decepcionados con sus métodos: creen que se deja influir demasiado por los agentes y que su postura blanda contrasta con la firmeza habitual del club en el mercado. Esa supuesta debilidad habría llevado a renovaciones costosas y, para algunos, habría dañado la imagen global del Bayern.
- Getty Images Sport
Hoeness lanza advertencias públicas
La tensión en torno a Eberl no es nueva: el presidente honorario Uli Hoeness ya había expresado sus preocupaciones de forma pública. Durante una aparición en Sport1, Hoeness criticó al director, sugiriendo que era «bastante sensible» y que debía endurecerse para estar a la altura del gigante bávaro. Esta reprimenda pública mostró que el estilo de Eberl no encaja con los valores tradicionales del club.
Además, se le acusa de decidir en solitario y de no promover una «cultura de debate» en la directiva. Su estrategia de fichajes, de haberse aplicado, habría provocado una «explosión de costes» y una plantilla inflada de jugadores mediocres. El fracaso en los fichajes de Nick Woltemade y Florian Wirtz avivó el debate, con informes que describían las fases de planificación como «parcialmente caóticas».
Los éxitos como escudo
A pesar de la presión, Eberl tiene defensores y logros. Fue clave en el fichaje del entrenador Vincent Kompany, decisión considerada un éxito interno. También lideró la incorporación de Michael Olise.
Recientemente, Hoeness respaldó a Eberl en DAZN: «Esa fue una decisión que, básicamente, se remonta a Max». Este apoyo público le da un respiro a Eberl en la lucha por la autoridad dentro de la compleja jerarquía del Bayern, justo antes de la revisión de la junta directiva.
- Getty Images Sport
La inminente fecha límite de 2027
Según los estatutos del club, el futuro de Eberl no se definirá hasta un año antes de que venza su contrato en 2027. Eso le da tiempo para callar a sus críticos en las próximas ventanas de fichajes.
Desde su llegada, el club ha ganado dos Bundesligas y una Supercopa de la DFL; un cuarto título podría llegar si el Bayern vence al Stuttgart en la final de la Copa DFB el 23 de mayo.