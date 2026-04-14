El Bayern de Múnich planea fichar a Anthony Gordon por 50 millones de libras, mientras que Vincent Kompany ve en la estrella del Newcastle al rival perfecto para Luis Díaz

Según Sky, el Bayern ve a Gordon como su «candidato ideal» para reforzar el ataque. El extremo del Newcastle ha impresionado tras una gran temporada 2025-26. Llegó a los ‘Magpies’ procedente del Everton en 2023 por más de 45 millones de euros y se ha convertido en uno de los extremos más peligrosos de Inglaterra. Su estilo directo y su velocidad aportarían una nueva dimensión al ataque bávaro.

Ya han comenzado las conversaciones entre los representantes del Bayern y el entorno del jugador. Kompany busca un delantero versátil que pueda ocupar varias posiciones de ataque, y considera a Gordon el complemento perfecto para Díaz.