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El Bayern de Múnich negocia un fichaje de 60 millones de euros por un extremo tras llegar a un acuerdo personal con el principal objetivo de Vincent Kompany
El Bayern lanza una operación de fichajes espectacular
Según Sky Sport, el Bayern negocia con rapidez el fichaje de Saibari, del PSV, tras acordar un contrato hasta 2031. El campeón alemán negocia con el club holandés el traspaso, que podría rondar entre 50 y 60 millones de euros. PSV parte con ventaja, pues el internacional marroquí tiene contrato hasta 2029.
Kompany identifica un perfil clave
La directiva del Múnich ha aclarado que el jugador no llega como alternativa a Anthony Gordon, quien fichó por el Barcelona. Kompany ve en este versátil delantero un arma táctica clave, capaz de actuar en varias posiciones ofensivas. Al entrenador le han impresionado su dinamismo, técnica, velocidad y físico, demostrados en las canteras de Anderlecht, Mechelen y Genk.
Saibari, pieza clave de la campaña dominante del PSV
El rápido aumento del valor de mercado de Saibari refleja su clave papel en la campaña dominante del PSV, que le dio el título 2025-26 con 84 puntos, 19 más que el Feyenoord. El centrocampista marcó 15 goles y dio ocho asistencias en 27 partidos de liga.
Si el Bayern cierra la operación, el internacional con 29 partidos se convertirá en el cuarto marroquí en vestir su camiseta, tras Medhi Benatia, Noussair Mazraoui y Adam Aznou.
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La exhibición en la Copa del Mundo precede a la transición
Saibari debe centrar rápidamente su atención en sus compromisos internacionales, ya que se prepara para liderar la campaña de Marruecos en el Mundial de 2026. El torneo puede disparar su valor, así que el Bayern querrá cerrar las negociaciones cuanto antes. Después, el potente extremo afrontará una exigente pretemporada en Baviera, donde competirá por un lugar en el once de Kompany.