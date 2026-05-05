El Bayern de Múnich muestra interés por el hermano de 16 años de Khvicha Kvaratskhelia, quien viaja a Alemania para reunirse con el club

La noticia del interés del Bayern llega en un momento muy activo para el joven. Tornike fue convocado por primera vez con el primer equipo del Dinamo de Tiflis para el reciente partido de la Erovnuli Liga contra el Dinamo de Batumi, que terminó 2-2.

Su presencia en la convocatoria, a tan corta edad, refleja su rápida progresión en las categorías inferiores.

Tras el partido voló a Alemania.

Mientras su hermano Khvicha se prepara para los decisivos compromisos de la Liga de Campeones, Tornike da sus primeros pasos en el mundo de los fichajes de élite al estudiar un posible traspaso al Allianz Arena.