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El Bayern de Múnich intensifica su interés por la estrella del Atalanta tras recibir luz verde para el fichaje
El Bayern se fija en un delantero belga
El Bayern quiere fichar a De Ketelaere, extremo del Atalanta, para reforzar su ataque. El jugador belga ya ha aceptado la oferta, por lo que las condiciones personales no deberían ser un problema. Ahora, el club alemán debe negociar con el Atalanta el traspaso del exjugador del AC Milan.
- AFP
Se ha recibido la autorización para la transferencia
Según Sky Sport y el experto en fichajes Sacha Tavolieri, ya se negocian los detalles del traspaso. De Ketelaere habría dado su visto bueno al traspaso, lo que facilita las negociaciones entre los clubes. Su evolución en Bérgamo, marcada por su calidad técnica y su juego entre líneas, ha relanzado su carrera bajo la dirección de Gian Piero Gasperini.
El resurgimiento de Bérgamo atrae a los grandes
El resurgimiento de De Ketelaere, tras un difícil paso por San Siro, lo ha convertido en uno de los talentos más codiciados de Europa. Llegó cedido al Atalanta desde el Milan en 2023 y, en verano de 2024, el club italiano ejerció su opción de compra por unos 24 millones de euros. En su tercera temporada en el Gewiss Stadium, su contrato vence en junio de 2028, lo que otorga al Atalanta una sólida posición de negociación ante las conversaciones con el club alemán más laureado.
- AFP
Las negociaciones pasan a la sala de juntas
La saga del traspaso se intensifica: responsables del Bayern y del Atalanta se reúnen para definir el precio definitivo. Con la aprobación de De Ketelaere ya asegurada, la clave es si el club italiano está dispuesto a vender y a qué coste. La estrategia de fichajes del Bayern cobra ritmo, con más encuentros previstos para cerrar el acuerdo antes del parón internacional y el inicio de la pretemporada.