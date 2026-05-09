El Bayern de Múnich intensifica su interés por la estrella del Atalanta tras recibir luz verde para el fichaje

El resurgimiento de De Ketelaere, tras un difícil paso por San Siro, lo ha convertido en uno de los talentos más codiciados de Europa. Llegó cedido al Atalanta desde el Milan en 2023 y, en verano de 2024, el club italiano ejerció su opción de compra por unos 24 millones de euros. En su tercera temporada en el Gewiss Stadium, su contrato vence en junio de 2028, lo que otorga al Atalanta una sólida posición de negociación ante las conversaciones con el club alemán más laureado.