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El Bayern de Múnich ha acordado fichar a un lateral izquierdo alemán por 60 millones de euros antes del Mundial, aunque aún hay esperanzas para Arsenal, Manchester City y Real Madrid
Kompany señala su principal objetivo defensivo
El lateral izquierdo de 22 años ha ascendido rápido en el Frankfurt y ya es una de las jóvenes promesas de la Bundesliga. Según Sky Sports, el técnico del Bayern, Kompany, quiere ficharlo tras hablar con él. El club bávaro ha actuado con celeridad para llevarlo al Allianz Arena.
Brown, que se encuentra en Chicago con la selección alemana preparando el Mundial y un amistoso contra Estados Unidos, habría aceptado un contrato hasta 2031. El Bayern lo ve como un jugador moderno y versátil que puede actuar como lateral izquierdo, derecho o extremo izquierdo.
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El Frankfurt se mantiene firme en cuanto al valor del lateral izquierdo alemán
El jugador ha aceptado el traspaso, pero los clubes aún no han acordado el precio. El Eintracht de Fráncfort pide unos 60 millones de euros por el defensa, cifra que podría frenar o incluso cancelar la operación si el Bayern no la acepta.
Mientras no se aclare lo económico, el traspaso sigue en el aire. Se espera que Brown hable de su futuro en una rueda de prensa de la DFB en Estados Unidos, lo que añade más intriga a las negociaciones.
El interés de la Premier League sigue vivo
La falta de acuerdo entre Bayern y Frankfurt abre opciones a Arsenal, Manchester City y Real Madrid. Si el Bayern no paga los 60 millones pedidos, estos clubes aún pueden fichar a Brown.
El Arsenal lo ve como el refuerzo defensivo perfecto para su juego fluido y, según The Athletic, lo sigue de cerca. El defensa de 22 años brilló en la temporada 2025-26 con cuatro goles y seis asistencias en 42 partidos, aunque el octavo lugar del Frankfurt lo dejó fuera de Europa. La posibilidad de jugar en el norte de Londres le atrae, lo que podría desencadenar una subasta si el Bayern no cierra pronto el trato.
- AFP
El dilema del Bayern en el mercado de fichajes y la posible ganancia inesperada del Fráncfort
Según un informe anterior de la publicación alemana *Bild*, la situación en Múnich sigue siendo complicada debido a la amplitud de la plantilla, ya que el Bayern debe reducir su plantilla actual antes de comprometerse a realizar una oferta sustancial por un nuevo lateral izquierdo.
El director deportivo, Max Eberl, debe vender a Hiroki Ito o a Alphonso Davies para liberar fondos, pues sin esas salidas el fichaje, valorado entre 60 y 65 millones de euros, supera el presupuesto del campeón de la Bundesliga.
En cambio, el Eintracht de Fráncfort podría obtener una gran ganancia: pagó solo 3 millones de euros por Brown en enero de 2024, así que una venta ahora le reportaría un beneficio extraordinario.