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El Bayern de Múnich espera que el Newcastle rebaje los 75 millones de libras que pide por el traspaso de Anthony Gordon
El Bayern llega a un acuerdo con Gordon
Gordon es la prioridad del Bayern para este verano y ya ha avanzado en su fichaje. El extremo quiere jugar en el Allianz Arena y ha acordado sus condiciones personales.
El consejo de supervisión del club respalda totalmente el fichaje, lo que muestra un frente unido para traer al exjugador del Everton a la Bundesliga. Según Christian Falk, de BILD, «el jugador quiere venir al Bayern. Las negociaciones con el Newcastle United ya han comenzado».
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El obstáculo de la valoración de 75 millones de libras
Aunque el jugador quiere fichar, el Newcastle pide unos 75 millones de libras (86 millones de euros) por uno de sus delanteros más importantes. El club no bajará su precio y el contrato del futbolista de 25 años vence en 2030.
Estrategia de negociación en el Allianz Arena
El Bayern, por ahora, rechaza el alto precio que pide el Newcastle y planea negociar una rebaja. Se espera que el campeón de la Bundesliga abra las conversaciones con una oferta de unos 50 millones de libras (60 millones de euros) y busque un acuerdo con el equipo de la Premier League en las próximas semanas.
El Bayern quiere aprovechar el deseo del jugador de marcharse para presionar al Newcastle y obtener un acuerdo más favorable. Falk añadió: «El Bayern quiere empezar por 60 millones. Están intentando llegar a un punto medio. El objetivo es que el club baje el precio».
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Interés de rivales de la Premier League
El Bayern lidera la carrera por fichar a Gordon, pero sabe que varios clubes de la Premier League también lo siguen. Desde su llegada a Tyneside en 2023, su rendimiento ha sido impresionante.
La carrera sigue igualada, y Falk señala: «Se dice que el Chelsea, el Arsenal, el Liverpool e incluso el [Manchester] City también le tienen en el punto de mira». El Newcastle está en ventaja por la duración del contrato de Gordon, pero el Bayern confía en reducir la diferencia de valoración para fichar a su objetivo.