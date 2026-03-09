Getty Images Sport
Traducido por
El Bayern de Múnich espera a que Manuel Neuer decida su futuro mientras Max Eberl aborda la incertidumbre contractual
La recurrente lesión en la pantorrilla de Neuer persiste.
Eberl ha abordado el estado físico de Neuer tras una frustrante racha de problemas musculares. El veterano portero sufrió una recidiva de su lesión en la pantorrilla durante la victoria por 4-1 sobre el Borussia Mönchengladbach el viernes.
Esto supone una tendencia preocupante para el jugador de 39 años, que fue sustituido en el descanso de ese partido tras regresar de una anterior rotura de fibras musculares. A pesar de la repetición de la lesión, Eberl ha destacado que el Bayern de Múnich no precipitará su rehabilitación. «No quiero dar un plazo para evitar crear presión. Debe curarse con tranquilidad», afirmó.
- Getty Images Sport
Las negociaciones del contrato del capitán quedan en suspenso.
El contrato actual del capitán en el Allianz Arena expira este verano, pero aún no se ha firmado ninguna prórroga formal. Eberl aclaró que la estrategia del club no ha cambiado a pesar de los últimos informes médicos. La directiva tiene intención de esperar hasta la primavera antes de entablar conversaciones definitivas.
«Sabemos la edad que tiene Manu. Siempre hemos dicho que primero debe cumplir 40 años a finales de marzo. Y entonces nos sentaremos tranquilamente a hablar», explicó el director deportivo. Recalcó que cualquier decisión final sería conjunta: «Entonces él tiene que decirnos cómo se siente, cuál es su estado de ánimo. Y nosotros tendremos que decidir por nosotros mismos cómo proceder. Ha tenido una temporada excepcional hasta ahora, es un portero de primer nivel. Pero esta lesión (actual) no cambia nada para nosotros».
Urbig se prepara para el reto del Atalanta
Con Neuer fuera de combate, la responsabilidad recae en Urbig para el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta Bergamo. El jugador de 22 años ya ha jugado once veces esta temporada, demostrando su fiabilidad en situaciones de alta presión.
Eberl expresó su total confianza en el desarrollo y la preparación del joven suplente para la escena europea. «En mi opinión, Jonas ha evolucionado de forma magnífica», comentó antes del vuelo a Italia. Añadió que no le preocupa en absoluto que Urbig defienda la portería contra el Bergamo, lo que pone de manifiesto la confianza que deposita en él.
- Getty Images Sport
La Copa del Mundo rodea al joven portero
El rápido ascenso de Urbig ha suscitado un importante debate sobre su posible inclusión en la selección alemana para la próxima Copa del Mundo. Aunque se muestra cauteloso a la hora de sobrepasar su autoridad en lo que respecta a las selecciones internacionales, Eberl reconoció que la trayectoria del portero hace que sea imposible ignorarlo.
«No soy el director deportivo de la selección nacional, sino el director deportivo del FC Bayern. Estoy muy contento de que Jonas esté con nosotros», aclaró Eberl. Sin embargo, dejó la puerta abierta a las ambiciones internacionales del joven, confirmando: «Si rinde bien, creo que cualquier jugador es candidato».
Anuncios