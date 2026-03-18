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El Bayern de Múnich ejerce la opción de recompra en un acuerdo muy ventajoso, con una gran venta de verano a la vista
De promesa de la cantera a estrella de la segunda división
Esta decisión estratégica supone un gran logro para el club, teniendo en cuenta la creciente reputación de Aseko y su impresionante versatilidad. Miembro de la cantera del Bayern desde julio de 2022, este tenaz y incansable jugador, dotado de una gran habilidad con la pierna derecha, ha experimentado una notable evolución desde que fue cedido al Hannover en febrero del año pasado. Ahora, como titular indiscutible bajo las órdenes del entrenador Christian Titz, ha disputado 25 de los 26 partidos posibles esta temporada, lo que le convierte en una de las estrellas emergentes de la actual segunda división.
Kompany evaluará a la joven promesa durante la pretemporada
Según informa Sky Sport, el entrenador Vincent Kompany está deseando observar más de cerca a este canterano durante la próxima gira de pretemporada. Aseko ha llamado la atención con tres goles y cinco asistencias esta temporada. Al parecer, Kompany valora la solidez técnica y la disciplina táctica del jugador, por lo que su evaluación durante la concentración de verano es una prioridad para el cuerpo técnico.
Una reestructuración del centro del campo podría dar lugar a una venta este verano
A pesar de la cláusula de recompra, el futuro a largo plazo de Aseko en el Allianz Arena sigue siendo incierto, ya que el Bayern planea una importante reorganización del centro del campo. Aunque no se descarta su venta, Sky informa de que la probable salida de Leon Goretzka este verano podría abrirle un hueco en la plantilla de Kompany.
El director deportivo Christoph Freund elogió recientemente al internacional sub-21, diciendo: «Noel lo está haciendo muy bien. Se ha integrado muy bien en el equipo y está mejorando partido a partido. Aporta agresividad y una cualidad que nos resulta muy interesante». Aunque Freund confirmó que el club «seguirá observándolo de cerca», la posible llegada de objetivos como Kennet Eichhorn podría seguir bloqueando su camino. Por lo tanto, si llega una oferta sustancial, el club podría verse tentado a vender al joven para obtener un beneficio significativo.
Aseko sigue abierta a todas las posibilidades futuras
El jugador mantiene los pies en la tierra en cuanto a sus próximos pasos y, actualmente, está centrado en el Hannover, cuyo equipo se encuentra a solo tres puntos de una plaza de ascenso. «Todo deportista sueña con jugar en los mejores equipos posibles en algún momento», afirmó Aseko, aunque no descarta quedarse en la 2. Bundesliga un año más para asegurarse minutos de juego regulares. «No quiero descartar nada y quiero mantener todas mis opciones abiertas por ahora», explicó. A pesar de ello, mantiene una comunicación fluida con Múnich: «Naturalmente, hay un intercambio y conversaciones regulares con los responsables tanto del Bayern como del Hannover. He hablado con Christoph Freund; está orgulloso de mi evolución y me ha dicho que siga esforzándome y que no baje la guardia», añadió.
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