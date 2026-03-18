El Bayern de Múnich ejerce la opción de recompra en un acuerdo muy ventajoso, con una gran venta de verano a la vista

A pesar de la cláusula de recompra, el futuro a largo plazo de Aseko en el Allianz Arena sigue siendo incierto, ya que el Bayern planea una importante reorganización del centro del campo. Aunque no se descarta su venta, Sky informa de que la probable salida de Leon Goretzka este verano podría abrirle un hueco en la plantilla de Kompany.

El director deportivo Christoph Freund elogió recientemente al internacional sub-21, diciendo: «Noel lo está haciendo muy bien. Se ha integrado muy bien en el equipo y está mejorando partido a partido. Aporta agresividad y una cualidad que nos resulta muy interesante». Aunque Freund confirmó que el club «seguirá observándolo de cerca», la posible llegada de objetivos como Kennet Eichhorn podría seguir bloqueando su camino. Por lo tanto, si llega una oferta sustancial, el club podría verse tentado a vender al joven para obtener un beneficio significativo.



