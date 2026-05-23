AFP
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El Bayern de Múnich descarta fichar a John Stones, y un directivo informa sobre las negociaciones por Anthony Gordon
Eberl aclara las cosas sobre los Stones
A pesar de los rumores que vinculaban al defensa del Manchester City John Stones con un fichaje por el Bayern de Múnich, el club alemán lo ha desmentido. El jugador, de 31 años, quedará libre este verano y se había especulado con que podría reunirse con su excompañero Vincent Kompany en Alemania.
Sin embargo, Eberl desmintió rápidamente estas especulaciones al ser consultado sobre la posibilidad de fichar al ganador en serie para la Bundesliga. En declaraciones a BILD, el director deportivo fue tajante: «Eso no es cierto». El club parece centrar sus recursos en otros objetivos mientras se prepara para una renovación de la plantilla tras una campaña histórica en la Bundesliga.
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Se inician las negociaciones por Anthony Gordon, estrella del Newcastle
Aunque el fichaje de Stones ya no se considera, el Bayern sigue interesado en el extremo del Newcastle United, Anthony Gordon. El exjugador del Everton es prioridad para los campeones alemanes, que buscan más velocidad y creatividad en el último tercio. Eberl confirmó que las conversaciones internas avanzan rápido hacia un acuerdo.
Eberl afirmó: «Estamos de acuerdo en fichar a un jugador ofensivo si podemos financiarlo». Y añadió: «Tuvimos una conversación muy buena [sobre Gordon] y esperamos poder avanzar». Se espera que el jugador, autor de 10 goles en 12 partidos de Champions, firme pronto.
El obstáculo financiero en la búsqueda de Gordon
El principal obstáculo para cualquier acuerdo es la valoración que el Newcastle hace del jugador de 25 años. Se informa que los Magpies piden unos 75 millones de libras (86 millones de euros), cantidad que el Bayern no quiere pagar por ahora. El club alemán confía en rebajar esa cifra durante el mercado de verano. Aunque Gordon tiene contrato a largo plazo con los ‘Magpies’, su deseo de fichar por el Bayern podría inclinar la balanza.
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Seguimiento de Kennet Eichhorn, la estrella emergente de la Bundesliga
Además de las estrellas consagradas, el Bayern sigue de cerca al joven talento del Hertha BSC, Kennet Eichhorn. Este centrocampista defensivo de 16 años ha destacado tras una gran temporada en Segunda, y su contrato incluiría una cláusula de 12 millones de euros. Eberl admitió que ignorar a un talento así sería un fracaso para su departamento de ojeadores.
«Si el Bayern ignorara a Kenny Eichhorn, no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo», admitió Eberl. «Ahora debemos comprobar si encaja en nuestros planes y en los de su representante. Pero eso es otro tema».
Con la posible salida de Leon Goretzka y Raphael Guerreiro, fichar jóvenes talentos es clave para el club.