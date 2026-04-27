El Bayern de Múnich consultó a Pep Guardiola antes de fichar a Vincent Kompany por las dudas sobre el exentrenador del Burnley

Eberl admitió que el nombramiento de Kompany en 2024 no fue fácil y que el club consultó a Guardiola para obtener referencias. El belga acababa de sufrir un descenso con el Burnley en la Premier League, lo que generó dudas en el Allianz Arena. En una entrevista con la cadena alemana ZDF, Eberl relató el momento decisivo que le valió el puesto al técnico de 40 años.

«Cuando dudamos, le dije a Kalle [Karl-Heinz Rummenigge, expresidente del Bayern]: “Tú estás muy unido a Pep, ¿no? Llámalo y pregúntale por Kompany”. Ese fue el punto de inflexión», afirmó Eberl.