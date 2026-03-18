El Bayern de Múnich, calificado como «el equipo más fuerte del momento», mientras un exdelantero apuesta por Harry Kane y compañía para ganar la Liga de Campeones

El exjugador, que ganó 25 títulos durante sus 12 temporadas en Baviera, confía en que el club pueda hacerse con otra corona europea. Ribéry apostó abiertamente por ellos, afirmando: «El Bayern no solo es muy fuerte, sino que además está en buena forma. En mi opinión, son los favoritos para ganar la Liga de Campeones».

Al reflexionar sobre su propia época gloriosa, que incluyó el famoso triplete de 2013, el francés destacó el entorno único que genera un éxito tan constante. Explicó: «Ganan porque tienen una gran cultura, hay un alto nivel de profesionalidad y, al mismo tiempo, es como una familia. Me alegra que su gente me considere una leyenda; hemos hecho historia con todo lo que hemos ganado. Lo hicimos juntos porque entonces, al igual que ahora, teníamos unos valores magníficos».