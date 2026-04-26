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El Bayern de Múnich anuncia que ejercerá la opción de compra de 65 millones de euros por Nicolas Jackson, tras ver al delantero del Chelsea marcar 10 goles como suplente de Harry Kane
Eberl confirma el plan de salida de Jackson
El director deportivo del Bayern, Max Eberl, ha confirmado que el club no ejercerá la opción de compra de Jackson. En declaraciones a ZDF-Sportstudio, Eberl explicó que el delantero volverá al Chelsea al final de la temporada y que no se plantea una nueva cesión, lo que cierra su etapa en el Allianz Arena.
La decisión llega pese a su buen rendimiento como suplente. El jugador de 24 años llegó el verano pasado tras una compleja operación de traspaso para cubrir a Harry Kane y, aunque ha respondido bien cuando se le ha llamado, el coste de ficharlo de forma definitiva ha sido un obstáculo para la directiva bávara.
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Cifras impresionantes en un papel secundario
En 29 partidos oficiales con el Bayern Múnich, Jackson ha marcado 10 goles y dado cuatro asistencias. En las últimas cinco jornadas ha anotado cuatro veces. El fin de semana pasado abrió la victoria 4-3 sobre el Mainz 05 con un tanto clave.
Aunque el entrenador Vincent Kompany valora su trabajo y profesionalidad, la directiva prioriza la estrategia financiera a largo plazo. Su impacto entrando desde el banquillo ayudó al Bayern a ganar otro título liguero y a llegar a la final de la DFB-Pokal, pero no basta para que el club invierta de forma permanente los 65 millones de euros (56 millones de libras/76 millones de dólares) de su traspaso.
Mikel destaca lo que le falta al Chelsea
La noticia del regreso de Jackson a Londres alegrará a algunos en el Chelsea, incluido el excentrocampista John Obi Mikel. Recientemente señaló que los Blues echan de menos su presencia física y su inteligencia táctica en ataque. Mikel destacó el efecto negativo en Cole Palmer, quien «parece perdido» sin la conexión del delantero senegalés.
«Ahora mismo le echamos de menos; lo que él nos daba, ningún otro delantero lo aporta», afirmó. «Joao Pedro marca goles, pero Jackson aportaba presión alta y una conexión especial con Palmer».
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Un futuro incierto de vuelta en Stamford Bridge
Jackson regresa a un Chelsea en plena incertidumbre tras la destitución de Liam Rosenior por malos resultados. Se desconoce su papel con el próximo entrenador. Su contrato con el Chelsea vence en 2033, y su buena etapa en Alemania podría atraer a otros clubes si no regresa al primer equipo.
El Chelsea debe decidir si recuperarlo, aprovechando su experiencia en el Bayern, o venderlo tras sus 10 goles. De momento, Jackson se centra en acabar la temporada fuerte con el Bayern, que aspira al triplete.