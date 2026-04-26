El director deportivo del Bayern, Max Eberl, ha confirmado que el club no ejercerá la opción de compra de Jackson. En declaraciones a ZDF-Sportstudio, Eberl explicó que el delantero volverá al Chelsea al final de la temporada y que no se plantea una nueva cesión, lo que cierra su etapa en el Allianz Arena.

La decisión llega pese a su buen rendimiento como suplente. El jugador de 24 años llegó el verano pasado tras una compleja operación de traspaso para cubrir a Harry Kane y, aunque ha respondido bien cuando se le ha llamado, el coste de ficharlo de forma definitiva ha sido un obstáculo para la directiva bávara.