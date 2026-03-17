El Bayer Leverkusen se burla del Arsenal con una publicación mordaz en las redes sociales antes del partido decisivo de la Liga de Campeones en el Emirates

La provocativa publicación se hizo rápidamente viral, y los seguidores de ambos bandos dieron su opinión sobre las travesuras previas al partido. Mientras que los aficionados del Arsenal defendían su versatilidad táctica, otros elogiaban al equipo de redes sociales del Leverkusen, y un aficionado llegó a declararlos «el mejor equipo de gestión de redes sociales del fútbol de la historia».

La pulla resulta especialmente mordaz teniendo en cuenta que el Leverkusen venció al Arsenal en su propio terreno en el partido de ida; el gol de Robert Andrich fue el primer córner que los Gunners habían concedido en la Liga de Campeones en toda la temporada. No es la primera vez que se burlan de los hombres de Arteta por su obsesión con las jugadas a balón parado, ya que el Mansfield Town, de la League Two, utilizó recientemente TikTok para burlarse de la dependencia de los Gunners de los córners antes de su encuentro de la FA Cup.