El Barcelona y el Real Madrid rechazan el plan especial de la Liga de celebrar una «jornada retro», ya que los gigantes del Clásico se niegan a vestir las icónicas equipaciones

Los responsables de la Liga han presentado el proyecto como un puente emocional vital entre diferentes épocas de aficionados. Jaime Blanco, director de la Oficina de Clubes de La Liga, destacó que «el Día Retro es una oportunidad única para rendir homenaje a la historia de nuestros clubes y a los símbolos que han marcado a varias generaciones de aficionados. Es una forma de traer el pasado al presente, seguir creando experiencias y forjar un legado que conecte emocionalmente con los aficionados. Presentar esta colección en la Gran Semana de la Moda Española es la forma ideal de extender esa identidad más allá del terreno de juego y elevar el fútbol a la vanguardia del debate cultural y creativo».