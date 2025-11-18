El Barcelona teme que el Mónaco abandone la opción de compra de 11 millones de euros por Ansu Fati ya que la forma del extremo cae tras un inicio récord
El colapso de forma de Fati provoca temores de €11 millones
El periodo de préstamo de Fati en el Mónaco ha pasado de ser una historia de resurgimiento a un preocupante declive, lo que ha suscitado serias preocupaciones en el Barcelona. El extremo, que llegó en verano con la esperanza de relanzar su carrera tras minutos limitados en Cataluña, inicialmente necesitó tiempo para integrarse. Mónaco trabajó cuidadosamente en su condición física para asegurar que no agravara lesiones previas que han impedido repetidamente su desarrollo.
Bajo el mando del entrenador recientemente destituido Hutter, esa paciencia dio frutos de manera espectacular, Fati tuvo uno de los comienzos más explosivos de su carrera senior, disfrutando de un debut rompedor de récords y continuando para anotar seis goles en cinco partidos. Su confianza se disparó, sus movimientos se agudizaron, y el Mónaco parecía listo para comprometerse a largo plazo activando su opción de compra de 11 millones de euros al final de la temporada.
Pero según Marca, la situación cambió abruptamente cuando el Mónaco despidió a Hutter a pesar de su trabajo positivo y nombró al entrenador belga Pocognoli. El enfoque táctico del nuevo entrenador no ha sido adecuado para Fati, quien ha luchado por replicar su ritmo anterior. Desde que Pocognoli asumió el cargo, Fati no ha marcado en seis partidos y ha visto cómo su protagonismo se reducía drásticamente. Ha jugado solo 55 minutos en los últimos tres encuentros del Mónaco, un nivel de participación que ha alarmado al Barcelona mientras monitorean su progreso.
El club catalán ahora teme que la repentina caída en la forma y el tiempo de juego reducido puedan hacer que el Mónaco se retire de la opción de compra que alguna vez parecía casi seguro que se ejercería.
- AFP
El cambio de sistema bajo Pocognoli descarrila el impulso
El núcleo del declive de Fati se ha centrado en el cambio de sistema y el estilo impuesto por Pocognoli. Mientras que el fútbol dinámico y orientado hacia las transiciones de Hutter permitía al adolescente prosperar en espacios abiertos y llegar a zonas de gol, Pocognoli ha exigido más disciplina estructural y organización sin balón a sus jugadores de banda.
El cambio ha sido inmediato y severo, y Fati no ha marcado ni una vez bajo el nuevo entrenador, a pesar de participar en seis partidos. La recalibración interna del club lo ha dejado en la periferia, erosionando el impulso que había construido durante su etapa más prometedora desde su irrupción en el Barça.
La transición de entrenadores del Mónaco ha tenido un efecto cascada en la jerarquía del equipo. Con el entrenador belga favoreciendo diferentes perfiles en ataque y colocando un mayor énfasis en los extremos que portan el balón de manera directa, Fati se ha encontrado desalineado con la nueva exigencia táctica. Su confianza, que tiende a estar estrechamente ligada a la continuidad y el ritmo de juego, parece haberse visto afectada.
Esperar y observar es la única opción.
El Barça esperaba que esta cesión se convirtiera en un punto de inflexión después de un año difícil en el que Fati luchó por ganar minutos, pero el club todavía cree que el delantero puede recuperar la forma que una vez lo convirtió en uno de los talentos más prometedores de Europa. Sin embargo, el estancamiento repentino en Mónaco complica la planificación para el futuro.
La situación de Fati lo ha puesto a él y al club catalán en una situación de espera, y ambas partes deben ahora observar qué sucede entre ahora y el receso de Navidad. Si el extremo logra recuperar su lugar y volver a estar en forma goleadora, el camino hacia una transferencia permanente podría reabrirse. Si no, se requeriría un cambio de dirección en enero.
- AFP
¿Cómo se ve el futuro de Fati desde aquí?
Las próximas semanas serán decisivas para el futuro de Fati, ya que los próximos partidos de liga del Mónaco pondrán a prueba si Pocognoli pretende reintegrarlo en el once inicial o continuar utilizándolo de manera esporádica. Mientras tanto, el Barça observará de cerca, consciente de que la ventana de transferencia de enero proporciona una vía de escape si la situación permanece estancada.
Si el extremo no logra recuperar protagonismo, se espera que el Barcelona presione por un nuevo préstamo o incluso explore un destino permanente diferente, priorizando clubes capaces de garantizar minutos consistentes. Los catalanes todavía consideran al jugador de 23 años como un activo que debe mantener una acción competitiva regular para preservar tanto su valor como su trayectoria a largo plazo. Por ahora, el futuro de Fati está en un equilibrio delicado, una resurgencia prometedora detenida abruptamente por un cambio de gestión.