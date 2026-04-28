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El Barcelona sigue de cerca a Xavi Simons y a otros cuatro jugadores del Tottenham, en riesgo de descender, para una posible oleada de fichajes este verano
El Barça quiere fichar a estrellas del Tottenham a bajo precio.
Según SPORT, el Barcelona vigila la crisis del Tottenham. Los Spurs luchan por no descender, y su caída a la Championship podría llevar a la venta de sus estrellas a bajo precio.
La directiva blaugrana sigue de cerca a al menos cinco jugadores clave de la plantilla, una oportunidad tentadora en un mercado donde fichar talentos de la Premier League a bajo coste es raro.
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Un posible regreso de Simons
El Barcelona sigue de cerca a Simons y Lucas Bergvall. Simons, formado en la cantera azulgrana, es ahora la joya del centro del campo del Tottenham. Su regreso cerraría el círculo y aportaría talento y versatilidad.
Bergvall, quien hace dos años estuvo a punto de fichar por el Barça antes de elegir al Tottenham, ha tenido pocos minutos y lesiones en Londres, pero los blaugranas aún confían en su gran potencial.
Reforzar la defensa con Van de Ven y Romero
Los ojeadores del Barça buscan reforzar la defensa de Hansi Flick y han fijado como prioridades a Micky van de Ven y Cristian Romero. Ambos destacan en Inglaterra y aportarían competencia de alto nivel para la zaga.
Van de Ven destaca por su velocidad de recuperación y su comodidad con el balón, y como central zurdo podría formar una pareja equilibrada con la joya de la cantera, Pau Cubarsi.
El quinto nombre es el lateral derecho español Pedro Porro, cuyo perfil ofensivo encaja con el estilo azulgrana. Su fichaje dependería de la salida de Jules Koundé, ya que el Barça escuchará ofertas por el francés este verano para equilibrar sus cuentas. Si Koundé se marcha, Porro es el candidato ideal para ocupar su puesto y aportar la amenaza ofensiva que Flick busca.
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La clasificación de la Premier League marcará la estrategia para el verano
Por ahora, los planes de fichajes dependen de la clasificación de la Premier League. A falta de solo cuatro jornadas, la viabilidad financiera de estos fichajes depende de que el Tottenham se mantenga en la categoría o sufra un descenso que active un “descuento por descenso”. Si los Spurs bajan, el Barcelona afrontará una dura competencia europea. Pero el atractivo del Camp Nou y la posibilidad de volver a la Champions podrían dar ventaja a los blaugranas en un mercado de verano que se prevé caótico.