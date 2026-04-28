El Barcelona sigue de cerca a Xavi Simons y a otros cuatro jugadores del Tottenham, en riesgo de descender, para una posible oleada de fichajes este verano

Los ojeadores del Barça buscan reforzar la defensa de Hansi Flick y han fijado como prioridades a Micky van de Ven y Cristian Romero. Ambos destacan en Inglaterra y aportarían competencia de alto nivel para la zaga.

Van de Ven destaca por su velocidad de recuperación y su comodidad con el balón, y como central zurdo podría formar una pareja equilibrada con la joya de la cantera, Pau Cubarsi.

El quinto nombre es el lateral derecho español Pedro Porro, cuyo perfil ofensivo encaja con el estilo azulgrana. Su fichaje dependería de la salida de Jules Koundé, ya que el Barça escuchará ofertas por el francés este verano para equilibrar sus cuentas. Si Koundé se marcha, Porro es el candidato ideal para ocupar su puesto y aportar la amenaza ofensiva que Flick busca.