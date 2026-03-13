El Barcelona se fija en una estrella del Inter, mientras que el líder de La Liga se muestra dispuesto a vender a Alejandro Balde en el próximo mercado de fichajes

Aunque el dinero supone un obstáculo importante, el aspecto relacionado con el jugador parece prometedor para los blaugranas. Bastoni lleva tiempo siendo considerado uno de los mejores centrales de Europa en la construcción del juego, y dar el salto a La Liga tiene un cierto atractivo para este jugador de 24 años.

El potente jugador italiano ha sido titular indiscutible esta temporada, con 35 partidos disputados en todas las competiciones. Su influencia va mucho más allá de sus funciones defensivas, ya que ha contribuido de manera significativa al ataque con dos goles y seis asistencias. Estas impresionantes estadísticas ponen de manifiesto por qué Deco lo considera el candidato ideal para liderar la zaga del Barcelona en una nueva era.