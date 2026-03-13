El Barcelona se fija en la estrella del Chelsea Pedro Neto, ya que el equipo de La Liga espera sacar partido de su relación con el agente Jorge Mendes

A pesar de contar con dos de los extremos más en forma de Europa, Lamine Yamal y Raphinha, que suman un total de 34 goles en todas las competiciones esta temporada, el Barcelona está interesado en mejorar la calidad de sus bandas. Según informa Mundo Deportivo, Neto, que fichó por el Chelsea en 2024 por 60 millones de euros, se ha convertido en el candidato ideal debido a su capacidad para jugar en ambas bandas o como falso nueve. La estancia del jugador de 26 años en Londres se ha visto complicada por la feroz competencia de jugadores como Estevao, Alejandro Garnacho y Jamie Gittens. Según se informa, el director deportivo del Barça, Deco, está rastreando el mercado en busca de un jugador que pueda marcar la diferencia y aportar un alto nivel competitivo, y la trayectoria demostrada de Neto en la Premier League lo convierte en una opción destacada para la directiva blaugrana.