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El Barcelona recibe un doble impulso en materia de lesiones tras la baja de Raphinha de cara al duelo contra el Atlético de Madrid
Vuelven los dos defensas del Blaugrana
Las opciones defensivas del Flick se han visto reforzadas en un momento crucial tras el parón internacional. Tanto Koundé como Balde han recibido el visto bueno del departamento médico para volver a la competición tras un mes de ausencia. Llevaban fuera de juego desde principios del mes pasado, lo que había dejado al líder de la liga sin opciones específicas en las posiciones de lateral. Su disponibilidad supone un gran alivio para el cuerpo técnico ahora que la temporada entra en su recta final.
Noticias dispares en cuanto a las lesiones
Aunque el regreso de Koundé y Balde es motivo de optimismo, no todo son buenas noticias para el líder de la liga de cara a su visita a la capital. El departamento médico del club ha confirmado que Raphinha se perderá el partido tras sufrir una lesión mientras se encontraba concentrado con la selección brasileña, lo que privará a Flick de uno de sus recursos ofensivos más productivos. Además, el centro del campo sigue algo mermado, ya que Frenkie de Jong y Andreas Christensen tampoco están disponibles para el partido.
Se confirma la convocatoria de Flick
Ya se ha confirmado la convocatoria completa para el desplazamiento a Madrid. Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Pedri figuran en ella, junto con los jugadores de La Masía Eder Aller, Xavi Espart y Tommy. Frente al Atlético, los blaugranas buscarán sumar los tres puntos para mantener su ventaja en La Liga, con el Real Madrid a solo cuatro puntos en segunda posición.
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¿Y ahora qué?
Tras este partido, el Barça y el Atlético volverán a enfrentarse, pero esta vez será en los cuartos de final de la Liga de Campeones. El equipo de Flick se medirá entonces al Espanyol en el derbi catalán antes de enfrentarse a los rojiblancos en el partido de vuelta.