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RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

El Barcelona quiere fichar a Vedat Muriqi, ídolo de La Liga, como delantero si fracasa la oferta por Julián Álvarez, del Atlético de Madrid

V. Muriqi
Barcelona
Mallorca
A. Soerloth
J. Alvarez
Atlético Madrid
Primera División
Fichajes

El Barcelona ya tiene clara su estrategia de fichajes para este verano: busca un perfil concreto de La Liga. Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, sigue siendo la opción preferida, pero el club valora alternativas de nivel por si falla la operación. Vedat Muriqi, del Mallorca, es ahora el candidato principal por su presencia física y experiencia.

  • El perfil de Muriqi atrae al Barcelona

    El club busca un ‘9’ clásico, alto, con presencia en el área y experiencia, por si falla el fichaje de Álvarez.

    Según SPORT, Muriqi, del RCD Mallorca, es la principal alternativa tras una temporada excepcional. A sus 31 años, el internacional kosovar es uno de los jugadores más destacados de la Liga y actualmente el segundo máximo goleador. Aporta lo que falta: dominio aéreo, capacidad para fijar a los centrales e instinto letal dentro del área.

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    Primeras gestiones a través de intermediarios

    Según «SPORT», Barcelona ha sondado a través de intermediarios la situación de Muriqi, pero aún no ha contactado directamente a su entorno. El delantero, consciente del interés por su buen momento, se centra en cerrar la temporada con fuerza antes de valorar cualquier cambio.

    Tiene una cláusula de 40 millones, pero fuentes cercanas aseguran que podría salir por menos si el Mallorca desciende.

  • Las dificultades del Mallorca y el riesgo de descenso

    El Mallorca, 15.º con 34 puntos, se mantiene en Primera gracias a los goles de Muriqi. Deco y su equipo de ojeadores ven en él un recurso táctico ideal para superar defensas cerradas.

    El director deportivo busca un perfil que complemente a Robert Lewandowski y a los delanteros más jóvenes. La potencia física de Muriqi permitiría al Barça jugar de forma más directa cuando sea necesario, aprovechando su fuerza en los duelos y su capacidad para aguantar el balón y dar respiro al centro del campo.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Sorloth se perfila como otra opción

    Muriqi no es el único candidato. Alexander Sorloth, del Atlético, también es muy valorado. El noruego comparte su físico, su juego aéreo y su olfato goleador en La Liga.